Дорогой отдых. Почему путёвки в оздоровительные лагеря стоят недёшево

Яркие эмоции, новые друзья, интересные занятия, незабываемые тёплые воспоминания — всё это детский летний лагерь. Современные мамы и папы решают непростую задачу — как подарить ребёнку незабываемый отдых, не создав дыру в семейном бюджете.

Сплошные расходы

Натальи Санниковой и её мужа двое детей. В этом году младшего из них родители впервые собираются отправить в детский лагерь. Выбор предстоит непростой. Бюджет поездки ограничен, поэтому мама и папа изучают предложения с калькулятором.

«Очень хочется выбрать для сына лагерь с интересной программой, чтобы он чему-то там научился. Посмотрели несколько, но они нас не устраивают по цене, — рассказывает Наталья. — Старшую дочь отправляли в лагеря несколько лет назад, когда действовали сертификаты, которые компенсировали половину стоимости. Подсчитали наши доходы и получилось, что можем рассчитывать на компенсацию в 30%. Хоть это и немного, но, возможно, мы этим предложением воспользуемся».

Руководитель Ассоциации детских лагерей Пермского края «Содействие детскому отдыху» Валерий Долгих говорит, что цена сейчас — это, пожалуй, самый главный критерий, по которому родители выбирают лагерь.

«Недавно ко мне приходила женщина за путёвкой для своего ребёнка. Она имеет право на стопроцентную компенсацию, которую предоставляют в крае. Мы подобрали для неё два варианта. Она выбрала тот, где доплачивать придётся на 2,5 тысячи рублей меньше, а не тот, который лучше, — рассказала Валерий Долгих. — Надо понимать, что краевой бюджет компенсирует полностью или частично расчётную стоимость путёвки — около 19 тысяч рублей. Но получить её могут далеко не все. И реальная цена путёвки выше, причём существенно».

Из чего же складывается цена путёвки? Надо понимать, что подавляющее большинство загородных лагерей — это коммерческие предприятия. Поэтому, как в любом бизнесе, в цену продукта включают экономические затраты: от ремонта помещений до электроэнергии. К слову об электроэнергии: за неё лагеря платят столько, сколько средний завод. Никаких преференций нет.

«В прошлом и нынешнем году появились и новые затраты, которых прежде не было. Во-первых, сейчас лагеря сами должны оплачивать медицинские осмотры для сотрудников. Да, бывает, что некоторые из них перекладывают это на плечи самих работников, но так делают далеко не все: всё-таки в лагерях часто работают учащиеся, у которых не так много денег, — пояснил Валерий Долгих. — Осмотр сотрудника, не связанного с питанием, стоит примерно 2,5 тысячи рублей, а работников пищеблока — 3,8 тысячи рублей. В общей сложности за несколько смен лагерь должен потратить на эти цели около 500 тысяч рублей. В этом году начало действовать правило, что все, кто работают с детьми, должны пройти профессиональное обучение. Оно стоит 1,5 тысяч рублей на человека. Плюс зарплата сотрудников не должна быть меньше МРОТ».

Меньше и меньше

Система 50-процентной компенсации стоимости путёвок, которая действовала ранее, стимулировала открытие новых загородных лагерей отдыха. Начали появляться интересные предложения, порой места отдыха работали в четыре смены, чтобы принять всех желающих. Когда сертификаты на компенсацию путёвок стали предоставлять по принципу нуждаемости, то ситуация начала меняться. За последние три года лагерей стало меньше. Смен тоже: в этом году в некоторых их количество сократилось с четырёх до двух.

«Раньше помощь родителям была существенной, и они с готовностью отправляли детей в загородные лагеря. А сейчас её сократили, и рынок сокращается. К примеру, в прошлом году было почти 18% пустых мест, — говорит Валерий Долгих. — По моему мнению, необходимо прежде всего менять существующую в крае методику расчёта стоимости путёвки. Поэтому перед летним оздоровительным сезоном специалисты, работающие в сфере детского отдыха, обсуждали на площадке ОНФ методику расчёта. И одно из решений — настоять на том, чтобы сделать её понятной и включить в неё реальные затраты по организации детского отдыха. И, соответственно, компенсировать родителям существенную часть путёвки».

Правильные вопросы

С другой стороны, нельзя сказать, что рынок детского отдыха не развивается. Он, скорее, меняется. Всё больше становится интересных программ — существующие загородные лагеря стараются выделиться на фоне других. Интеллектуальные игры, лидерские программы, иностранные языки — чего только нет. Есть тенденция к росту количества лагерей дневного пребывания. Они более доступны по цене и удобны. Те, которые сориентировались, — открыты с 9 до 18 часов и предлагают интересные программы и успешно работают. А вот палаточных лагерей немного. Желающих заниматься активным детским отдыхом поубавилось после трагедии в Карелии на Сямозере, где утонули 15 детей.

Специалисты в сфере детского отдыха говорят, что, несмотря на все перемены, хороших предложений на рынке немало. Главное, чтобы родители умели в них ориентироваться и задавать правильные вопросы. Пока в списке критериев выбора лидирует цена, далее мам и пап интересует содержание программ, инфраструктура лагеря. Мало кто из родителей спрашивает, застрахованы ли дети и на какую сумму, какие вожатые будут работать, есть ли трансфер до лагеря (а эту услугу сейчас предоставляют далеко не все организации, так как это дорого и не все перевозчики готовы возить детей. — Авт.). Всё это очень важно знать, чтобы быть уверенным в том, что отдых ребёнка будет не только интересным, но и безопасным.

Родители имеют право на господдержку

Министр социального развития Пермского края Павел Фокин

«Родители имеют право на получение господдержки отдыха и оздоровления детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно. Это может быть оплата питания в лагерях с дневным пребыванием, предоставление путёвок в организации отдыха детей и их оздоровления при отсутствии медицинских противопоказаний либо выдача сертификата. Также предоставляют компенсации. Сертификат даёт право на частичную оплату путёвки у организаций, включённых в реестр поставщиков услуг по организации отдыха детей и их оздоровления. Документы выдают в девяти территориях: Перми, Кудымкаре, Кунгуре, Добрянке, Горнозаводске, Чердыни, Краснокамске, с. Карагай и с. Сива. В соответствии со ст. 9 Закона «Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае» размер государственной поддержки зависит от статуса семьи или её уровня дохода: от 30, 70, 80 или 100% от расчётной стоимости путёвки.

99% лагерей края прошли санитарно-эпидемиологическую экспертизу и получили положительные заключения. Кроме того, все организации проверили инспекторы Государственного пожарного надзора. Загородные и санаторно-оздоровительные лагеря дополнительно проходят процедуру межведомственной приёмки, в ходе которой контролируют обеспечение медицинского сопровождения детей, кадровые вопросы, программы, а также антитеррористическую защищённость лагерей.

К началу летнего оздоровительного сезона в 2018 году. 18 лагерей адаптировали к приёму детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Также в этом году в краевом бюджете предусмотрели 20 млн рублей на оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Нужно отремонтировать дороги

Независимый эксперт в сфере отдыха и оздоровления детей Пермского края Ольга Жакова:

«Одна из главных проблем, которая требует решения, — это доступность загородных лагерей. Дороги и подъездные пути нередко находятся в ужасном состоянии. Эта тема встала особо остро после прошлогодних дождей. А ведь дороги важны не только для того, чтобы привозить и отвозить в места отдыха детей. Необходимо ежедневно доставлять продукты, к лагерям должны беспрепятственно подъезжать машины скорой помощи и МЧС . Так что речь идёт не только о комфорте, но и безопасности. Например, в Пермском районе работают 19 лагерей, где отдыхают ребята со всего края. К ним ведут сельские дороги, и не всегда понятно, кому они принадлежат. Часто они вовсе бесхозные.

Чтобы подумать, как привести их в нормативное состояние в конце апреля собирались представители краевой власти, местных администраций, руководители лагерей, эксперты. Оказалось, что сводных данных о том, сколько километров дорог ведут к лагерям, кому они принадлежат, — нет. Поэтому Минтрансу поручили провести мониторинг дорог с чётким указанием границ ответственности. Предложили два варианта решения проблемы финансирования. Либо внести изменения на законодательном уровне: предусмотреть возможность субсидии для лагерей, чтобы компенсировать им часть расходов на ремонт дорог. Либо изменить методику расчёта средней стоимость путёвок, включив в неё строку по ремонту дорог».

Что нужно знать о лагере?

Памятка для родителей от Ассоциации детских лагерей

Состоит ли лагерь в региональном реестре организаций отдыха детей и их оздоровленияЕсть ли у него санитарно-эпидемиологическое заключениеКогда была последняя проверка ГоспожнадзораЕсть ли у лагеря сайт, и содержит ли он полную информацию о руководстве, адреса и телефоны. Есть ли там правоустанавливающие документыСколько детей в отряде, есть ли возможность связаться с ребёнком в течение часаВажно проверить наличие понятной и структурированной программы (чем будут заняты дети на смене) Есть ли круглосуточная охрана, могут ли быть на территории посторонние взрослые (есть ли рядом турбаза, пансионат и так далее)