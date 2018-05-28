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Роженица в Ульяновске потеряла 4 литра крови, врачи спасли её и ребенка
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Роженица в Ульяновске потеряла 4 литра крови, врачи спасли её и ребенка 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
16 мая в родильном доме Ульяновской областной клинической больницы в экстренном порядке была проведена операция пациентке на 34 неделе беременности с интенсивным кровотечением. Женщина потеряла 4 литра крови.
По информации, озвученной главой Минздрава Ульяновской области Рашидом Абдулловым, у роженицы была неправильно расположена плацента. Операцию осуществляли три врачебные бригады: акушерская, гинекологическая и бригада сосудистых хирургов. Жизнь роженицы и плода удалось спасти. По словам заведующего отдалением анестезиологии и реанимации беременных и рожениц УОКБ Андрея Козлова, мать и ребёнок чувствуют себя хорошо.
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