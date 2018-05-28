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Полиция призывает родителей обеспечить безопасность своих малолетних детей
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Полиция призывает родителей обеспечить безопасность своих малолетних детей 

Хот 1 час назад
Фото: Хот
Полицейские вновь призывают граждан исключить бесконтрольное нахождение малолетних детей рядом с открытыми окнами.
Сотрудники полиции напоминают, что в  летний период времени значительно увеличивается вероятность несчастных
случаев, связанных с выпадением детей в возрасте до 5 лет.
Накануне пострадавшей оказалась 2-летняя
жительница Тайшета. Около восьми часов вечера несовершеннолетняя с отцом
и малолетним братом находилась в квартире пятиэтажного дома по улице
Бурлова. По предварительной информации, в какой-то момент мужчина
задремал и упустил из виду дочь, которая смогла открыть окно и выпала с  третьего этажа. Падение смягчила трава, однако ребёнок с травмами
госпитализирован.
С начала года правоохранительными органами зафиксировано 12 подобных случаев, одно из них привело к трагической гибели ребёнка.
В целях предотвращения трагических
событий инспекторы по делам несовершеннолетних просят родителей и  законных представителей всегда контролировать местонахождение ребёнка,
не оставлять открытым оконный проём, особенно оборудованный москитной
сеткой, использовать стеклопакеты с надёжными запирающими устройствами. Для повышения информированности граждан об актуальных угрозах несовершеннолетним в апреле полиция Иркутской области и Минздрав разработали стилизованные памятки и плакаты, размещенные в больницах и поликлиниках Приангарья.
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