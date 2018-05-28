Полиция призывает родителей обеспечить безопасность своих малолетних детей

Полицейские вновь призывают граждан исключить бесконтрольное нахождение малолетних детей рядом с открытыми окнами.

Сотрудники полиции напоминают, что в летний период времени значительно увеличивается вероятность несчастных

случаев, связанных с выпадением детей в возрасте до 5 лет.

Накануне пострадавшей оказалась 2-летняя

жительница Тайшета. Около восьми часов вечера несовершеннолетняя с отцом

и малолетним братом находилась в квартире пятиэтажного дома по улице

Бурлова. По предварительной информации, в какой-то момент мужчина

задремал и упустил из виду дочь, которая смогла открыть окно и выпала с третьего этажа. Падение смягчила трава, однако ребёнок с травмами

госпитализирован.

С начала года правоохранительными органами зафиксировано 12 подобных случаев, одно из них привело к трагической гибели ребёнка.

В целях предотвращения трагических

событий инспекторы по делам несовершеннолетних просят родителей и законных представителей всегда контролировать местонахождение ребёнка,

не оставлять открытым оконный проём, особенно оборудованный москитной