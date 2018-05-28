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В Ростове откроют центр помощи детям, которые страдают зависимостями
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В Ростове откроют центр помощи детям, которые страдают зависимостями 

Деловое сообщество 2 часа назад
В Ростове-на-Дону в начале июня откроется центр помощи детям, которые страдают алкогольной, наркотической или игровой зависимостью. Учреждение будет первым такого рода на юге России и начнет свою работу на базе межрегионального Института социально-психологических и медицинских проблем в обществе и молодежной среде. Об этом сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на слова руководителя института Анну Хоботову. Психологическая, психотерапевтическая, педагогическая и социальная помощь будет оказываться не только детям, но и их родителям. Интерьеры в здании, где будет работать учреждение, будут похожи на замок Хогвартс из книг про «Гарри Поттера».
Первоначально учреждение будет способно принять 25 детей, но далее количество мест может увеличиться. Центр создается на принципах частно-государственного партнерства, однако имена инвесторов не озвучиваются. С центром будут сотрудничать структуры региональных министерств образования и здравоохранения.
«Работа с пациентами будет проводиться ежедневно и направлена на излечение от зависимости и восстановление разорванных эмоциональных связей с родителями», — отметила Анна Хоботова. Стоимость лечения не уточняется.
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