В Ростове откроют центр помощи детям, которые страдают зависимостями

В Ростове-на-Дону в начале июня откроется центр помощи детям, которые страдают алкогольной, наркотической или игровой зависимостью. Учреждение будет первым такого рода на юге России и начнет свою работу на базе межрегионального Института социально-психологических и медицинских проблем в обществе и молодежной среде. Об этом сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на слова руководителя института Анну Хоботову. Психологическая, психотерапевтическая, педагогическая и социальная помощь будет оказываться не только детям, но и их родителям. Интерьеры в здании, где будет работать учреждение, будут похожи на замок Хогвартс из книг про « Гарри Поттера ».

Первоначально учреждение будет способно принять 25 детей, но далее количество мест может увеличиться. Центр создается на принципах частно-государственного партнерства, однако имена инвесторов не озвучиваются. С центром будут сотрудничать структуры региональных министерств образования и здравоохранения.

«Работа с пациентами будет проводиться ежедневно и направлена на излечение от зависимости и восстановление разорванных эмоциональных связей с родителями», — отметила Анна Хоботова. Стоимость лечения не уточняется.