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В Петербурге в подростка выстрелили из пневматического пистолета
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В Петербурге в подростка выстрелили из пневматического пистолета 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 мая — РИА Новости. Подросток госпитализирован после выстрела из пневматического пистолета в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Сотрудники полиции выясняют обстоятельства, при которых 15-летний подросток был госпитализирован от дома на улице Черняховского", — сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, 28 мая в полицию Центрального района Петербурга из медучреждения поступило сообщение о том, что от дома 61 на улице Черняховского в состоянии средней степени тяжести госпитализирован 15-летний подросток.
"По предварительной информации, накануне около 22.30 по указанному адресу в него выстрелили из пневматического пистолета. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении.
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