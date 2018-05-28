Картавцева: в Москве делается все, чтобы родителям и детям было хорошо

В принятой резолюции по итогам партийной конференции «Направление 2026» обозначены все ключевые инициативы, которые родились на площадке партпроекта «Крепкая семья»

В первую очередь, это предложения по законодательному закреплению статуса многодетных семей, по решению вопросов предоставление земельных участков многодетным семьям. Во-вторых, комплексное развитие детского оздоровительного отдыха, улучшение и развитие инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, координатор партпроекта Ольга Окунева

По словам регионального координатора проекта, депутата МГД Ларисы Картавцевой, принятые документы актуальны не только для регионов, но и для столицы. Например, предложение по законодательному закреплению единого статуса многодетных семей.

— Партпроект продолжит тщательно следить за тем, чтобы положенные им льготы и привилегии предоставлялись в полном объёме, — сообщила депутат.

Лариса Картавцева также напомнила, что уже третий год подряд в Москве на базе общеобразовательных и детских спортивных школ, учреждений Департамента труда и соцзащиты для детей 7–14 лет начинают работать летние лагеря, где дети могут активно отдохнуть, пообщаться с друзьями, посетить культурные и спортивные мероприятия.

В прошлом году по программе «Московская смена» отдохнули более 20 тысяч детей.

— Это прекрасный проект для семей, которые по разным причинам не планируют уезжать из города на время летних каникул. В Москве делается все возможное, чтобы родителям и их детям было удобно и комфортно, — подчеркнула парламентарий.

Однако программа летнего отдыха детей не ограничивается «Московской сменой». В этом году юных москвичей примут более 100 организаций отдыха в Москве и Подмосковье, а также в других регионах России.

— Детские группы будут сопровождать вожатые-студенты московских вузов и колледжей, прошедшие обучение в Центральной школе вожатых. А в социальных сетях будет вестись «дневник смены», с помощью которого родители в онлайн-режиме смогут получать информацию об отдыхе своего ребенка, — рассказала Лариса Картавцева.