Ещё
Картавцева: в Москве делается все, чтобы родителям и детям было хорошо
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

Картавцева: в Москве делается все, чтобы родителям и детям было хорошо 

Управа района Некрасовка 2 часа назад
Фото: Управа района Некрасовка
В принятой резолюции по итогам партийной конференции «Направление 2026» обозначены все ключевые инициативы, которые родились на площадке партпроекта «Крепкая семья»
В первую очередь, это предложения по законодательному закреплению статуса многодетных семей, по решению вопросов предоставление земельных участков многодетным семьям. Во-вторых, комплексное развитие детского оздоровительного отдыха, улучшение и развитие инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, координатор партпроекта Ольга Окунева.
По словам регионального координатора проекта, депутата МГД Ларисы Картавцевой, принятые документы актуальны не только для регионов, но и для столицы. Например, предложение по законодательному закреплению единого статуса многодетных семей.
— Партпроект продолжит тщательно следить за тем, чтобы положенные им льготы и привилегии предоставлялись в полном объёме, — сообщила депутат.
Лариса Картавцева также напомнила, что уже третий год подряд в Москве на базе общеобразовательных и детских спортивных школ, учреждений Департамента труда и соцзащиты для детей 7–14 лет начинают работать летние лагеря, где дети могут активно отдохнуть, пообщаться с друзьями, посетить культурные и спортивные мероприятия.
В прошлом году по программе «Московская смена» отдохнули более 20 тысяч детей.
— Это прекрасный проект для семей, которые по разным причинам не планируют уезжать из города на время летних каникул. В Москве делается все возможное, чтобы родителям и их детям было удобно и комфортно, — подчеркнула парламентарий.
Однако программа летнего отдыха детей не ограничивается «Московской сменой». В этом году юных москвичей примут более 100 организаций отдыха в Москве и Подмосковье, а также в других регионах России.
— Детские группы будут сопровождать вожатые-студенты московских вузов и колледжей, прошедшие обучение в Центральной школе вожатых. А в социальных сетях будет вестись «дневник смены», с помощью которого родители в онлайн-режиме смогут получать информацию об отдыхе своего ребенка, — рассказала Лариса Картавцева.
Управа района Некрасовка: последние новости
Акцию «Живи и помни» провели в одном из детских садов Некрасовки Новогодняя программа в Москве объединила 2,5 млн. человек Про творчество Максима Горького поговорят в библиотеке на 2-й Вольской
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые глупые ляпы про русских в американском кино
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?7
Кто искромсал «Мимино»2
Марафон и любовь к Маяковскому: Депп гостит в Москве
Что делает компьютерная графика с фильмами1
Видео
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
04:05
Самые глупые ляпы про русских в американском кино
Кино
02:57
Кто искромсал «Мимино»
Кино
08:45
Фильмы, которые критики разнесли в пух и прах
Кино
05:37
Что делает компьютерная графика с фильмами
Кино
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:59
Откровенные платья Вертинской раскритиковали
Кино
03:51
Ляпы в хитах, которые нашли киноманы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение