Герои «Спокойной ночи, малыши» снова подарили костромским детям мир без слез

25 мая всероссийская благотворительная акция «Мир без слез» прошла в Костромской областной детской больнице, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

В рамках благотворительной программы банк ВТБ передал в дар единственной в городе детской больнице комплект видеоэндоскопического оборудования для проведения малоинвазивных операций при оказании экстренной хирургической помощи детям. Стоимость медицинской техники составила 1 500 000 рублей.

Для торжественного вручения подарочного сертификата были приглашены Анна Мавренкова, начальник отдела организации медицинской помощи и профилактической работы департамента здравоохранения Костромской области, Ольга Баранова , главный врач Костромской областной детской больницы, Александр Ерофеев , начальник Управления спонсорства и клиентских мероприятий — вице-президент банка ВТБ и Александр Пустотин, руководитель дирекции по Костромской области филиала банка ВТБ в городе Воронеже.

Начиная с 2018 года в России объявлено десятилетие детства. Можно сказать, что благотворительная программа банка ВТБ уже выполняет данный указ Президента. Хочется искренне поблагодарить всех, кто помогает детям нашего региона расти здоровыми, — отметила Анна МАВРЕНКОВА.

В 2016 году ВТБ уже передал в дар Костромской областной детской больнице оборудование для диагностики и лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, а в 2014 году — новые кровати, тумбочки, шкафы, столы и стулья. О преимуществах оборудования, которое будет куплено на выделенные в этом году средства, рассказала Ольга Баранова, главный врач больницы.

Новое оборудование позволит нашим врачам проводить экстренную диагностику и оперативное проведение хирургических операций при срочном поступлении ребенка в больницу. Дежурный врач сможет принять решение о хирургическом вмешательстве без потери времени на постановку диагноза, что позволит, к примеру, избежать перитонита. Такие операции позволяют минимально травмировать ткани и органы, снижают риск развития осложнений и болевой синдром, а также обеспечивают быстрое восстановление, что особенно важно для детей, — отметила она.

О самой акции «Мир без слез» рассказал Александр Ерофеев, начальник управления спонсорства и клиентских мероприятий — вице-президент банка ВТБ.

Уже на протяжении 15 лет мы помогаем детским больницам от Калининграда до Владивостока в приобретении необходимого медицинского оборудования. В этом году на оказание финансовой помощи учреждениям здравоохранения ВТБ выделил более 40 миллионов рублей. В Кострому «Мир без слез» приезжает уже в третий раз — для того, чтобы помочь маленьким пациентам Костромской областной детской больницы поскорее выздороветь. Мы надеемся, что и в дальнейшем будем сотрудничать в области поддержки здравоохранения, ведь социальная политика ВТБ является неотъемлемой частью стратегии развития Банка.

По традиции в этот день подарок получила не только больница, но и все пациенты. На один день больничные коридоры превратились в телевизионную студию. На праздник к детям заглянули персонажи легендарной телепередачи «Спокойной ночи, малыши!».

Завораживающие связки воздушных шаров, экстравагантный Безумный Шляпник и озорная Клоунесса встречали ребят под вспышки фотокамеры. Каждый из маленьких гостей смог получить «живой» снимок на память. А когда в актовом зале заиграла знакомая всем песня «Спят усталые игрушки», ребята вместе с Филей, Степашкой и их старшим товарищем — заслуженной артисткой России Натальей Голубенцевой — отправились на поиски сокровищ. Детей ждали невероятные фокусы, хитроумные загадки и веселые конкурсы. После того как все препятствия были пройдены, а заветный сундук открыт, каждый ребенок получил в подарок личный «сундучок» с набором для рисования.

Информационная справка:

В 2018 году акция «Мир без слез» благотворительной программы банка ВТБ пройдет в 21 городе России. Всего на оказание финансовой помощи детским медицинским учреждениям в этом году выделено более 40 миллионов рублей.

В 1987 году 3-я городская больница города Костромы была реорганизована в Костромскую городскую детскую больницу. Пять лет назад больница получила статус областной и в настоящее время представляет собой современное лечебно-профилактическое учреждение, оснащенное специализированным оборудованием из России, КНР, Японии и Норвегии.

В состав ОГБУЗ «Костромская областная детская больница» входят следующие службы: стационар с тремя педиатрическими, психоневрологическим и оториноларингологическим отделениями, где ежегодно пролечиваются 7 тысяч человек и проводится 1 тысяча 300 операций. Также в больнице действуют отделения детской хирургии и патологии новорожденных и выхаживания недоношенных детей.

В поликлинике медицинская помощь оказывается по таким направлениям как детская эндокринология, офтальмология, ультразвуковая диагностика, эндоскопия, клиническая лабораторная диагностика, неврология, травматология и ортопедия. Также в учреждении можно получить специализированную помощь по детской онкологии и неонатологии.