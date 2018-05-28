В четверг Чумбаровка превратится в улицу, свободную от табака

Праздничная программа «Улица, свободная от курения» пройдёт с 16:00 до 18:30 на Чумбаровке. Побуждать сказать сигаретам «Стоп» будут с помощью «Зарядки с чемпионом», поролонового шоу, игр и конкурсов для детей и взрослых, танцевального и спортивного мастер-классов, сообщает пресс-служба правительства области. При этом можно будет не только потанцевать за здоровый образ жизни, но и проверить своё здоровье прямо на месте. С 16:00 до 17:00 на Чумбаровке будет работать «Городок здоровья»: медицинское обследование резервов здоровья и консультации врачей. — Обследование включает измерение артериального давления, спирометрию (измерение жизненной емкости легких и скоростных показателей дыхания), тест на зрительно-двигательную активность, обследование на жироанализаторе, экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию — в автомобиле «Центра СПИД», анонимно и бесплатно, — поясняют организаторы. С результатами обследования можно будет проконсультироваться у врачей-специалистов Архангельского центра медицинской профилактики, городской поликлиники №1, городской клинической больницы №4, психоневрологического диспансера, противотуберкулезного диспансера, благотворительного фонда «Легкое дыхание», Центра лечебной физкультуры и спортивной медицины, Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. В это же время будет проходит игра «Строим город без табачного дыма» от молодёжного центра «Луч». В 17:00 начнётся вручение сертификатов волонтёрам «ЗдравОтряда 2018». «Зарядка с чемпионом» стартует в 17:05. Её проведут сразу два чемпиона — Глеб Писаревский и Игорь Гапанович . Мастер-класс по танцам устроят коллектив «Танцевальная платформа» и танцевальный марафон «Танцуй — укрепляй здоровье» от «Студии хорошего самочувствия». На проспекте Чумбарова-Лучинского также будут работать площадки:

по сборке спилс-карт «Знаю Россию» от центра «Патриот»;

мастер-класс по упражнению «Планка» от Архангельского центра медицинской профилактики;

конкурсы и игры от Дома молодёжи;

конкурсы и подвижные игры для детей и взрослых от центра «Надежда»;

мастер-класс «Открытка» от Ломоносовского дома детского творчества;

конкурс рисунков «Давайте жизнь свою любить!»;

викторина «Азбука здоровья» (для детей и взрослых) от Архангельского центра медицинской профилактики.

Поговорить о своем здоровье в конце мая можно будет не только на Чумбаровке, но и традиционно — по телефону здоровья. 28 мая с 15.00 до 17.00 на телефоне здоровья 8 (8182) 21-30-36 северян по теме «Стоп, инсульт!» проконсультирует врач-невролог Илья Растокин. 30 мая с 10.00 до 12.00 на телефоне здоровья актуальная тема «Профилактика аллергических заболеваний у детей». Что делать, если у ребенка появились признаки аллергии, расскажет врач-педиатр, аллерголог-иммунолог, заведующая педиатрическим отделением детской поликлиники им. Н. А. Семашко Изольда Жерихина.