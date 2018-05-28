122 человек обратились за медпомощью после встречи с клещами 

На прошлой неделе медицинская помощь была оказана 122 жителям Калужской области, пострадавшим от укусов клещей. Среди них 33 ребенка. За это время были обследованы 57 экземпляров клещей, снятых с людей. Четыре оказались носителями вируса клещевого иксодового боррелиоза. В Роспотребнадзоре в связи с этим в очередной раз напомнили о необходимости соблюдения элементарных требований безопасности. Отправляясь за город, надо одеваться так, чтобы клещ не мог заползти под одежду и присосаться к коже, а также применять репелленты — отпугивающие клещей средства. В Калужская области сейчас продолжается акарицидная обработка детских садов и летних лагерей и оздоровительных учреждениях. Всего с начала сезона активности клещей обработано уже 75,5 гектара.