В Екатеринбурге из-за детей-зацеперов в день останавливаются 40 трамваев

С наступлением тепла в Екатеринбурге в разы выросло количество детей, катающихся на сцепных приборах трамваев. По данным Трамвайно-троллейбусного управления, из-за детей-зацеперов каждый день останавливаются около 40 трамваев.

— Чаще всего так называемых зацеперов можно встретить на участке от улицы Маневровой и до Верх-Исетского рынка, — говорит начальник отдела по безопасности движения ТТУ Алексей Погорелов . — Юные смельчаки не понимают, что эта забава смертельно опасна! Подростки умудряются забраться даже между вагонами, что еще опаснее.

Своими силами сотрудники ТТУ справиться с зацеперами не могут. За поддержкой они обратились в полицию. Однако, как отмечают в ТТУ, ситуация пока не изменилась.

— Водители трамваев не могут продолжать движение, если известно, что на сцепном приборе находится ребенок, — отмечают в ТТУ. — Мало того что ребенок может сорваться, от этого также страдают пассажиры, которые вынуждены ждать, когда трамвай поедет.

В транспортном предприятии рассказали, что дети, которые ездят на «колбасе», могут в любой момент упасть, удариться о рельсы или попасть под идущий сзади трамвай.

«Зимой прошлого год ребенок, соскочив со сцепного прибора трамвая, выбежал на проезжую часть прямо под колеса Mercedes и получил черепно-мозговую травму, — напоминают в ТТУ. — Несколько лет назад случай с летальным исходом произошел в другом уральском городе, когда ребенка, находящегося на межвагонной сцепке, раздавило при повороте трамвая».

В ТТУ обращаются к родителям с просьбой разъяснить детям, что так ездить нельзя.

«Нарушителям либо их родителям грозит штраф в размере от 150 до 300 тысяч рублей, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок», — отметили в ТТУ.