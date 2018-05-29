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У КЦ «Зеленоград» психологи проведут тренинг для родителей «Дети — наше всё»
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У КЦ «Зеленоград» психологи проведут тренинг для родителей «Дети — наше всё» 

Савелки 1 час назад
Фото: Савелки
Культурный центр «Зеленоград», расположенный в районе Савелки, приглашает родителей, настоящих и будущих, педагогов и всех интересующихся детской психологией на игровой тренинг.
Занятие под названием «Дети — наше всё» состоится 2 июня в 14.00 на летней веранде. Перед зеленоградцами выступят: Марина Николаевна Садекова — практикующий психолог, арт-терапевт, консультант английской академии цветотерапии, и Ольга Александровна Пискарёва — практикующих психолог, коуч, бизнес-тренер, ведущая тренингов личностного роста.
Они расскажут слушателям, в чём состоит родительская роль, научат зеленоградцев понимать истинные мотивы детского поведения, быстро справляться с конфликтами, создавать в семье здоровую и дружескую атмосферу.
Принять участие в занятии могут все желающие, старше 18 лет, предварительно записавшиеся на тренинг. Подробности — на сайте КЦ «Зеленоград».
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