Замглавы Дзержинского поручил организовать праздничные мероприятия в День защиты детей

В понедельник на оперативном совещании замглавы администрации Дзержинского Николай Федюшкин поручил провести 1 июня праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей.

«Сейчас в соответствии с указом президента Российской Федерации проводятся антитеррористические мероприятия. В их рамках отметились практически все развлекательные мероприятия. Но праздничную программу на День защиты детей необходимо сделать. Нужно привлечь молодежные городские организации, фонды», — сказал Федюшкин.

Он добавил, что 1 июня также состоится торжественное открытие детской площадки, построенной по губернаторской программе. Она расположена по адресу: улица Спортивная, дом №6. Начало в 11:00.

Международный день защиты детей отмечается 1 июня, в первый день лета, и совпадает с началом школьных каникул. Это один из самых старых международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве.