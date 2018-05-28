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Замглавы Дзержинского поручил организовать праздничные мероприятия в День защиты детей
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Замглавы Дзержинского поручил организовать праздничные мероприятия в День защиты детей 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В понедельник на оперативном совещании замглавы администрации Дзержинского Николай Федюшкин поручил провести 1 июня праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей.
«Сейчас в соответствии с указом президента Российской Федерации проводятся антитеррористические мероприятия. В их рамках отметились практически все развлекательные мероприятия. Но праздничную программу на День защиты детей необходимо сделать. Нужно привлечь молодежные городские организации, фонды», — сказал Федюшкин.
Он добавил, что 1 июня также состоится торжественное открытие детской площадки, построенной по губернаторской программе. Она расположена по адресу: улица Спортивная, дом №6. Начало в 11:00.
Международный день защиты детей отмечается 1 июня, в первый день лета, и совпадает с началом школьных каникул. Это один из самых старых международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве.
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