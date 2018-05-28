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Семье работника МГОКа вручен денежный сертификат к рождению тройни
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Семье работника МГОКа вручен денежный сертификат к рождению тройни 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Управляющий директор Михайловского ГОКа Сергей Кретов поздравил семью сотрудника МГОКа, электрогазосварщика Павла Фастова с рождением тройни. От компании «Металлоинвест» семье вручен денежный сертификат на сумму около 1,3 млн рублей для погашения ипотечного кредита.
Три дочери — Ксения, София и Анастасия — родились в семье Фастовых 15 декабря 2017 года. Это первая тройня, появившаяся в Железногорске с 2015 года. Оказание помощи семьям, в которых родилась тройня — традиция предприятия. Шефскую помощь коллектив предприятия оказывает и семье Чурюкиных, в которой также воспитывается тройня.
«Материальная поддержка работников, имеющих детей, многодетных семей — важная составляющая социальной политики Компании, — отметил на встрече Сергей Кретов. — Детьми крепнет семья, а хорошие, дружные семьи — это опора общества».
Помимо государственных пособий на МГОКе осуществляются дополнительные выплаты работникам при рождении детей и по уходу за ребенком до трех лет. Размер выплат при рождении составляет от 4 тыс. до 18 тыс. рублей; по уходу за ребенком — 3 тыс. рублей ежемесячно.
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