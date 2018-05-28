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Младенческая смертность в России снизилась в январе-апреле на 0,5% — до 5,1%
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Младенческая смертность в России снизилась в январе-апреле на 0,5% — до 5,1% 

Агентство «Москва» 1 час назад
Младенческая смертность в России снизилась за четыре месяца 2018 г. на 0,5% — с 5,6% до 5,1%. Об этом в ходе XV Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ сообщила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения России Елена Байбарина.
«Результатов мы достигаем достаточно обнадеживающих: только вчера мы получили данные за четыре месяца этого года — младенческая смертность, составлявшая 5,6% в 2017 г., сейчас снизилась до 5,1%. И это важный результат работы», — сообщила Е. Байбарина.
XV Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ проходит 28-29 мая в Москве.
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