Младенческая смертность в России снизилась в январе-апреле на 0,5% — до 5,1%

Младенческая смертность в России снизилась за четыре месяца 2018 г. на 0,5% — с 5,6% до 5,1%. Об этом в ходе XV Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ сообщила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения России Елена Байбарина.

«Результатов мы достигаем достаточно обнадеживающих: только вчера мы получили данные за четыре месяца этого года — младенческая смертность, составлявшая 5,6% в 2017 г., сейчас снизилась до 5,1%. И это важный результат работы», — сообщила Е. Байбарина.

XV Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ проходит 28-29 мая в Москве.