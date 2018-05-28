Стойленский ГОК организует отдых для детей работников комбината

Около 500 детей работников Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) отдохнут этим летом на курортах Черного моря и северокавказских минеральных вод, а также в санаториях и детских оздоровительных лагерях Центрального Черноземья. Родители оплачивают 10% стоимости путевок. Многодетные, одинокие матери и неполные семьи получат их бесплатно.

По программе «Мать и дитя» отдохнуть и поправить здоровье в г. Сочи смогут 175 стойленцев вместе с детьми в возрасте от 4 до 15 лет. Всего предполагается шесть заездов. Первая группа отдыхающих отправится на черноморское побережье уже 9 июня.

130 ребят проведут летние каникулы в детском оздоровительном центре «Прометей» (Липецкая область), где будут организованы три смены длительностью по 21 день. Первый заезд в лагерь запланирован на 23 июня.

С 7 по 27 июля начнет работу профильная смена «Стойленские каникулы» в детском оздоровительном лагере «Лесная Поляна» (Новооскольский район). Ребята встретятся с работниками СГОКа — победителями конкурсов профмастерства и лучшими молодыми специалистами, которые расскажут о выборе профессии и преимуществах работы на горно-обогатительном предприятии. Участники смены побывают с экскурсией на смотровой площадке карьера, в палеонтологическом музее и структурных подразделениях комбината.

Поддержка материнства и детства — важная составная часть социальной политики Стойленского ГОКа. Ежегодно комбинат оказывает дополнительную материальную помощь многодетным семьям и одиноким матерям. В рамках социальных программ компании одному из родителей, работающему на СГОКе, выплачивается единовременное пособие при рождении ребенка. В течение декретного отпуска женщины получают ежемесячные компенсационные выплаты.