Выплаты в связи с рождением первого ребенка назначены более 53,6 тыс. семьям

МОСКВА, 28 мая. / ТАСС /. Более 53,6 тыс. российских семей уже начали получать ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка, которые назначаются с 1 января 2018 года, заявила в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова на Съезде уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ.

"Уже сейчас по состоянию на середину мая назначены ежемесячные выплаты в связи с рождением и усыновлением первого ребенка 53,6 тыс. семьям. Количество выплаченных ежемесячных выплат составило более 140 тыс. рублей. По информации Пенсионного фонда, по состоянию на 23 мая в центральные органы Пенсионного фонда поступило 7,7 тыс. заявлений о распоряжении средствами материнского и семейного капитала на ежемесячную выплату в связи с рождением второго ребенка, уже принято решение по 5,7 тыс. семей", — сказала она.

С 1 января в РФ введены ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и ежемесячная выплата из средств материнского (семейного) капитала в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка. Право на эти выплаты имеют семьи, в которых размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания такой семьи. Средний размер ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка в 2018 году составит 10,5 тыс. рублей, в 2019 году — 10,8 тыс., в 2020 году — 11,1 тыс.