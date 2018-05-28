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Более 90% детей из детдомов Москвы находятся в семьях, заявил Собянин
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Более 90% детей из детдомов Москвы находятся в семьях, заявил Собянин 

РИА Новости 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 92% детей из детдомов столицы находятся в семьях, при этом в роддомах матери в сложных жизненных ситуациях стали отказываться от детей в четыре раза реже.
Собянин в понедельник принял участие в открытии ХV съезда уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ «Вектор десятилетия детства: счастливые дети — счастливая страна».
"Стратегия детства, которая работала с 2012 по 2017 год, — одним из главных девизов этой стратегии было создание города, добродетельного к детям. Мы выполнили эту стратегию на 100%, в стратегии было записано, что до 90% сирот должны находиться в семьях, в Москве количество детей, которые находились в детских домах, сократилось почти в три раза, и сегодня 92% этих детей находятся в семьях", — сказал Собянин в приветственной речи.
Он добавил, что главным в стратегии было определено не только трудоустройство, но и уменьшение числа сирот.
"Самое главное не только трудоустроить сирот, мы определили главное в своей стратегии, чтобы этих сирот было как можно меньше, и сегодня в роддомах отказываются от детей в сложных жизненных ситуациях матери в четыре раза меньше, чем в прошлом. Значительно увеличили пособие тем, кто берет на себя труд воспитания детей в своих семьях. Особенно это касается детей-инвалидов, семьи, которые берут по несколько сирот, заботятся о них и создают им семейный уют", — заявил Собянин.
Мэр Москвы отметил, что теперь город, «доброжелательный к детям, должен стать городом, любящим детей». «Город состоит из мам, пап, бабушек, дедушек, детей, внуков, и конечно, весь город, вся городская среда должна быть, безусловно, нацелена на то, чтобы два миллиона московских детишек чувствовали себя хозяевами в этом городе, чтобы они чувствовали заботу о себе, чтобы в этом городе раскрывались их таланты, умения, чтобы они были воспитаны в духе любви к своей родине и к своему городу», — сказал Собянин.
"Это очень важные задачи, на которые должны работать не только социальные работники, все работники образования, здравоохранения и даже коммунальные службы, которые создают общественное пространство, тысячи детских и спортивных площадок, создавая среду, в которой можно гулять с детьми, любоваться своим городом, общаться — это очень и очень важно", — заключил градоначальник.
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