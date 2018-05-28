В Богородском состоялся праздник «Ура, каникулы!»

Дети из многодетных семей района 26 мая посетили празднично-развлекательную программу, посвященную наступающим летним каникулам и Дню защиты детей.

Детский молодежный актив «Богородская юность» организовал праздничную детскую программу «Ура, каникулы!» в отделе детской литературы районной библиотеки №74 для многодетных семей района.

Ведущие праздника провели для мальчишек и девчонок веселые конкурсы, игры с интересными и оригинальными заданиями и праздничный летний флешмоб.

По окончании праздника дети получили подарки и с хорошим настроением отправились на долгожданные летние каникулы.