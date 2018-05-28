Ещё
В России с начала года снизилась младенческая смертность
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

В России с начала года снизилась младенческая смертность 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Младенческая смертность в РФ снизилась до 5,1 промилле (количество детей, умерших в возрасте до 1 года на 1000 новорожденных — ред.), заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Елена Байбарина.
"Младенческая смертность, напомню, составлявшая 5,6 (промилле) в 2017 году, сейчас снизилась до 5,1. И это важный результат работы и медицинского сообщества и всех социальных служб", — сказала Байбарина в понедельник на съезде уполномоченных по правам детей.
Ранее пресс-служба правительства Московской области сообщала, что младенческая смертность в Подмосковье снизилась на 11% за первый квартал 2018 года по сравнению с 2017 годом. Этот показатель в регионе составляет 3,4 промилле.
РИА Новости: последние новости
Благотворительный фонд "Швабе" получил премию Наталья Б., ноябрь 2002, Оренбургская область В Челябинской области зарезали предпринимателя
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые глупые ляпы про русских в американском кино
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?7
Кто искромсал «Мимино»2
Марафон и любовь к Маяковскому: Депп гостит в Москве
Что делает компьютерная графика с фильмами1
Видео
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
04:05
Самые глупые ляпы про русских в американском кино
Кино
02:57
Кто искромсал «Мимино»
Кино
08:45
Фильмы, которые критики разнесли в пух и прах
Кино
05:37
Что делает компьютерная графика с фильмами
Кино
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:59
Откровенные платья Вертинской раскритиковали
Кино
03:51
Ляпы в хитах, которые нашли киноманы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение