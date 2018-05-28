Число пропавших детей в России за 2017 год сократилось на треть по сравнению с 2016 годом

МОСКВА, 28 мая. / ТАСС /. Около 30 тысяч обращений граждан в правоохранительные органы по факту пропажи детей зафиксировано в 2017 году, что на 30% меньше, чем годом ранее. Такие данные сообщили журналистам в понедельник представители Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

"По данным Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в России в 2017 зафиксировано порядка 30 тысяч обращений граждан в правоохранительные органы по факту пропажи детей. Годом ранее эта цифра составляла около 45 тысяч несовершеннолетних", — такая статистика приводится в отчете центра.

Как отметила председатель Попечительского совета центра Елена Мильская, сокращение количества пропавших детей стало результатом межведомственной профилактической работы. «Полагаю, что сокращение численности пропавших детей по всей стране — это результат той огромной профилактической работы, которую ведут территориальные подразделения Национального центра совместно с МВД России и МЧС России », — сказала она.

По ее словам, в настоящий момент центр ведет совместную работу с 15 регионами, с которыми уже подписаны соответствующие соглашения и в которых уже открыты представительства. «Наши волонтеры рассказывают детям, что нужно делать, чтобы не потеряться, проводят встречи с родителями, учителями и воспитателями. Чем больше будет открыто филиалов Национального центра, тем активнее будет вестись работа такого рода», — добавила Мильская.

Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям был создан в декабре 2014 года в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг.» для содействия в объединении усилий государственных органов власти, общественных организаций и граждан в вопросах поиска пропавших детей, а также профилактики пропаж и самовольных уходов несовершеннолетних.