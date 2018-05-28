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Число пропавших детей в России за 2017 год сократилось на треть по сравнению с 2016 годом
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Число пропавших детей в России за 2017 год сократилось на треть по сравнению с 2016 годом 

ТАСС 15 минут назад
Фото: Время Омское
МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Около 30 тысяч обращений граждан в правоохранительные органы по факту пропажи детей зафиксировано в 2017 году, что на 30% меньше, чем годом ранее. Такие данные сообщили журналистам в понедельник представители Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.
"По данным Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в России в 2017 зафиксировано порядка 30 тысяч обращений граждан в правоохранительные органы по факту пропажи детей. Годом ранее эта цифра составляла около 45 тысяч несовершеннолетних", — такая статистика приводится в отчете центра.
Как отметила председатель Попечительского совета центра Елена Мильская, сокращение количества пропавших детей стало результатом межведомственной профилактической работы. «Полагаю, что сокращение численности пропавших детей по всей стране — это результат той огромной профилактической работы, которую ведут территориальные подразделения Национального центра совместно с МВД России и МЧС России», — сказала она.
По ее словам, в настоящий момент центр ведет совместную работу с 15 регионами, с которыми уже подписаны соответствующие соглашения и в которых уже открыты представительства. «Наши волонтеры рассказывают детям, что нужно делать, чтобы не потеряться, проводят встречи с родителями, учителями и воспитателями. Чем больше будет открыто филиалов Национального центра, тем активнее будет вестись работа такого рода», — добавила Мильская.
Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям был создан в декабре 2014 года в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг.» для содействия в объединении усилий государственных органов власти, общественных организаций и граждан в вопросах поиска пропавших детей, а также профилактики пропаж и самовольных уходов несовершеннолетних.
Основными направлениями деятельности центра являются поиск пропавших детей, а также помощь и реабилитация пострадавших детей. В их реализации центр тесно взаимодействует с профильными министерствами и ведомствами: МВД, МЧС, Федеральной службой судебных приставов, Министерством здравоохранения и Министерством образования Российской Федерации, а также волонтерскими организациями.
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