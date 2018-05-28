«Член Общественного совета Лариса Барабанова приняла участие в проведении „Уроков безопасности для детей“

Член Общественного совета при УВД по ЮЗАО Лариса Барабанова , совместно с полицейскими Юго-Западного округа для ребят московского летнего лагеря в «Центре содействия семейному воспитанию „Каховские ромашки“ провели „Уроки безопасности“.

Они рассказали детям о том, что стоит быть осторожными при встрече с незнакомыми людьми, не открывать дверь квартиры посторонним. Полицейские пояснили, что о личных передвижениях необходимо сообщать родным, а в одиночку следует избегать пустынных улиц.

Совместно с инспекторами ГИБДД УВД по ЮЗАО Лариса Барабанова напомнила детям о том, что переходить дорогу следует только по пешеходному переходу, на зеленый сигнал светофора, и ни в коем случае нельзя играться на проезжей части.

Дети активно и с интересом задавали вопросы о безопасности на улицах города и правилах дорожного движения, и благодаря полицейским узнали много нового, интересного и познавательного.

Особое внимание у детей вызвали истории из реальной жизни, рассказанные инспекторами по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Зюзино.

Малыши поблагодарили полицейских за полезную информацию и пообещали, что будут использовать все полученные знания о безопасности в своей жизни.

Лариса Барабанова считает, что проведение подобных уроков для детей необходимо, особенно в преддверии нового учебного года. „Лето заканчивается, и совсем скоро огромное количество детей появится на улицах города, они вновь будут ходить в школы, кружки и секции. В течение лета водители в той или иной мере отвыкли он малышей на дороге. Именно поэтому о повышенном внимании необходимо напомнить всем участникам дорожного движения: и водителям и даже самым маленьким пешеходам“, — сказал член Общественного совета при УВД по ЮЗАО Лариса Барабанова.