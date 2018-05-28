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Глава Минтруда призвал повысить доход семей с детьми
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Глава Минтруда призвал повысить доход семей с детьми 

Российская Газета 6 часов назад
Фото: Амурская служба новостей
Среди россиян, чьи доходы ниже, чем прожиточный минимум, почти 70 процентов — семьи с детьми, потому что после рождения ребенка у семьи снижаются доходы. Об этом сказал глава Минтруда России Максим Топилин во время съезда уполномоченных по правам несовершеннолетних.
И хотя доведение МРОТ до уровня прожиточного минимума и исполнение «майских» указов 2012 года должно улучшать доходы семей, нужны дополнительные меры, чтобы изменить ситуацию.
По словам Топилина, разработка плана мероприятий до 2020 года в рамках Десятилетия детства почти закончена, и скоро он будет представлен вице-премьеру Татьяне Голиковой.
План предполагает меры по поддержке благосостояния семей, когда в них рождаются и растут дети, созданию современной инфраструктуры детства, обеспечению безопасности мальчиков и девочек. Кроме того — по улучшению медпомощи ребятам и формированию у них здорового образа жизни.
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