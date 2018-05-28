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Подведены итоги выставки «Салют Победы» в Измайлове
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Подведены итоги выставки «Салют Победы» в Измайлове 

Управа района Измайлово города Москвы 44 минуты назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Свыше трехсот человек увидели детские рисунки, которые были посвящены Дню Победы.
Выставка детского рисунка «Салют Победы» проходил в Центре культуры и спорта «Измайлово» с 10 по 20 мая а. Организатором экспозиции стала преподаватель студии «Образ» Наталия Кустова. В нее вошли художественные работы, авторами которых стали учащиеся студии из детской группы. Рисунки были выполнены в различных изобразительных техниках, их сюжеты были посвящены военной тематике и празднованию Дня Победы.
После завершения работы выставки родители и сами юные художники поблагодарили педагога за тему, посвященную событиям тех славных, победных дней. А мамы и папы смогли увидеть, как развиваются творческие и изобразительные навыки детей в процессе обучения в студии.
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