Подведены итоги выставки «Салют Победы» в Измайлове

Свыше трехсот человек увидели детские рисунки, которые были посвящены Дню Победы.

Выставка детского рисунка «Салют Победы» проходил в Центре культуры и спорта «Измайлово» с 10 по 20 мая а. Организатором экспозиции стала преподаватель студии «Образ» Наталия Кустова. В нее вошли художественные работы, авторами которых стали учащиеся студии из детской группы. Рисунки были выполнены в различных изобразительных техниках, их сюжеты были посвящены военной тематике и празднованию Дня Победы.

После завершения работы выставки родители и сами юные художники поблагодарили педагога за тему, посвященную событиям тех славных, победных дней. А мамы и папы смогли увидеть, как развиваются творческие и изобразительные навыки детей в процессе обучения в студии.