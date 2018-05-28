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Новый детский сад откроют в Московском в День защиты детей
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Новый детский сад откроют в Московском в День защиты детей 

Комитет города Москвы по реализации инвестиционных проектов в строительстве 44 минуты назад
Фото: Комитет города Москвы по реализации инвестиционных проектов в строительстве
В поселении Московский в День защиты детей откроют новый детский сад на 215 мест. Его смогут посещать дети в возрасте от полутора до семи лет. Сад станет частью жилого комплекса, который строится на северо-западе, недалеко от деревни Говорово, рассказал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.
«В жилом комплексе в Московском открывается новый детский сад. Очень символично, что это произойдет 1 июня, в Международный день защиты детей. В новом дошкольном образовательном учреждении смогут заниматься 215 ребят в возрасте от полутора до семи лет», — отметил глава ведомства.
В трехэтажном здании площадью 4200 квадратных метров разместятся девять групп, классы для занятий спортом и зоны отдыха. На прилегающей территории появились деревья и кустарники, разбиты цветники, посажены газоны. Детский сад вошел в состав школы № 1000, которая находится в районе Солнцево Западного округа Москвы. В составе жилого комплекса также появятся еще один детский сад на 215 мест, школа на 1100 мест и медицинский центр с поликлиникой.
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