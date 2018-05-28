Лучшего учителя года выбрали в Белгородской области

В Белгородской области подвели итоги конкурса «Учитель года». Лучшим педагогом признана педагог лицея № 32 Белгорода Елена Савранская.

За основу учебного процесса она взяла так называемое феликсологическое воспитание. Основная идея этой методики — познание должно приносить радость.

Кроме того Елена Савранская постоянно обращает внимание на систему оценивания детей.

«Нельзя допускать, чтобы ребенок сравнивал себя с другими детьми, — отмечает она. — Нужно, чтобы ученик сравнивал себя «сегодняшнего» и себя «вчерашнего», отмечая свой прогресс… В этом вообще суть образования — в мотивации».

В номинации «Педагогический дебют» победил учитель истории средней школы № 1 поселка Ивня Денис Валивахин.

Осенью белгородские педагоги представят свои инновационные педагогические методы на всероссийском этапе конкурса. Его победитель получит денежное вознаграждение от Министерства просвещения.