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Лучшего учителя года выбрали в Белгородской области
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Лучшего учителя года выбрали в Белгородской области 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Белгородской области подвели итоги конкурса «Учитель года». Лучшим педагогом признана педагог лицея № 32 Белгорода Елена Савранская.
За основу учебного процесса она взяла так называемое феликсологическое воспитание. Основная идея этой методики — познание должно приносить радость.
Кроме того Елена Савранская постоянно обращает внимание на систему оценивания детей.
«Нельзя допускать, чтобы ребенок сравнивал себя с другими детьми, — отмечает она. — Нужно, чтобы ученик сравнивал себя «сегодняшнего» и себя «вчерашнего», отмечая свой прогресс… В этом вообще суть образования — в мотивации».
В номинации «Педагогический дебют» победил учитель истории средней школы № 1 поселка Ивня Денис Валивахин.
Осенью белгородские педагоги представят свои инновационные педагогические методы на всероссийском этапе конкурса. Его победитель получит денежное вознаграждение от Министерства просвещения.
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