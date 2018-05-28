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Детсадовцы отметили День семьи
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Детсадовцы отметили День семьи 

Коньково 25 минут назад
Фото: Коньково
Международный день семьи отмечался во всем мире 15 мая. В рамках тематической недели «Да здравствует семья!» в корпусе 9 школы № 170 имени А. П. Чехова прошел праздник, посвященный этому празднику.
Ребята рассказывали о своих семьях, о близких людях, о тех, с кого они берут пример и о ком заботятся. Гостем праздника стал домовенок Кузя, который остался без дома. Малыши с радостью приютили его в детском саду и сделали частью большой и дружной детсадовской семьи. Праздник сопровождался веселыми танцами, песнями и играми.
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