Как воронежцы отметят День защиты детей?

Власти Воронежа опубликовали праздничную программу, посвященную Дню защиты детей. Концерты, экскурсии, игры — «АиФ-Черноземье» публикует подробный план детского праздника.

Наименование мероприятия

Дата, время проведения

Место проведения

ОБЩЕГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Проект «Лето в Кольцовском сквере

Концертная программа ансамбля русской музыки, песни и танца „Балалайка“

01.06.2018 г.

17.00 Кольцовский сквер

Железнодорожный район

»Радость детства» — районная праздничная программа: игровая развлекательная программа, художественная выставка работ учащихся МБУДО «ДШИ № 5», праздничный концерт детских художественных коллективов.

01.06.2018 г.

16.00 Сквер «У озера»

(Ленинский пр-т., 123д)

«Веселые старты» для воспитанников подростковых клубов по месту жительства.

01.06.2018 г.

(время на согласовании)

Парк «Дельфин»

(ул. Переверткина, 7д)

Экскурсия в «Графский заповедник» для детей, находящихся под опекой

Госзаповедник, центральная усадьба, ст. Графская

Коминтерновский район

«С днём рождения, Василий!» — 15-летие скульптурной композиции «Котёнок с улицы Лизюкова» — концертно-игровая программа для детей дошкольного и младшего школьного возраста

01.06.2018 г.

11.00 Открытая сценическая площадка у скульптурной композиции «Котёнок с улицы Лизюкова»

(ул. Генерала Лизюкова, 4)

Открытие Бесплатной летней рисовальной школы (3 сезон)

01.06.2018 г.

по отдельному плану

Управа Коминтерновского района

(Московский пр-т, 19а)

Благотворительное представление цирка-шапито «Империал» для детей района

01.06.2018 г.

по согласованию

Территория парка ТРК «Арена»

(Бульвар Победы, 23б)

Приём для детей с ограниченными физическими возможностями

01.06.2018 г.

12.00 Кафе «Поляна»

(Московский пр-т, 167б)

Левобережный район

«Здравствуй, солнечное лето!» — районная развлекательно-конкурсная программа для детей

01.06.2018 г.

11.00 Парковая территория АУ МВО «Воронежский зоопарк»

(ул. П. Осипенко, 6а)

«Здравствуй, лето долгожданное!» — праздничная программа на дворовой территории

01.06.2018 г.

18.00 ул. Новосибирская, 32 Ленинский район

Районное мероприятие, посвященное Дню защиты детей.

01.06.2018 г.

11.00 Парк им. А. Л. Дурова,

(ул. Ворошилова, 1м)

Мероприятие, посвящённой Дню защиты детей «Играй с РГУП».

01.06.2018 г.

11.00 Парк им. А. Л. Дурова,

(ул. Ворошилова, 1м)

«Царство — государство маленьких детей»

В программе:

— концертная программа творческих коллективов ДЦ Царство-Государство (театральная студия, вокал, танцы);

— анимационная программа (конкурсы, игры, призы и подарки всем детям);

03.06.2018 г.

18.00 Парк им. А. Л. Дурова,

(ул. Ворошилова, 1м)

Советский район

Праздничная программа, посвященная Дню защиты детей (конкурсно-игровая программа).

01.06.2018 г.

10.00 Центральная аллея парка «Танаис»,

(ул. О. Дундича, 2)

Центральный район

Одновременный Пленэр «Родной Воронеж»

24 — 25.05.2018 г.

11.00 Парк «Орленок»

(ул. Чайковского, 8)

Участие команд Центрального района в городских открытых соревнованиях — «Слет» по спортивному туризму

25 — 27.05.2018 г.

16.00 СОК «Олимпик» — роща Мокрый лог (Московский пр-т., 175)

Районное родительское собрание «Здравствуй лето!»

31.05.2018 г.

19.00 управа района,

актовый зал (ул. Никитинская, 8)

Игра — путешествие «Зелена волна», приуроченная ко Дню защиты детей —

Открытие лагерной смены пришкольных лагерей Центрального района

01.06.2018 г.

10.00 Городской Центральный парк

(ул. Ленина, 10)

Церемония открытия лагерной смены в пришкольных лагерях

01.06.2018 г.

10.00 Городской Центральный парк

(ул. Ленина, 10)

Выездное мероприятие, посвященное Дню защиты детей

01.06.2018 г.

13.00 Областная детская клиническая больница №1 (ул. Ломоносова, 114);

Областная офтальмологическая больница, детское отделение

(ул. Революции 1905 г., 22)

Международный фестиваль-конкурс творческих коллективов «Краски лета»

02 — 04.06.2018 г.

10.00 Дворец творчества детей и молодежи

(пл. Детей, 1)

Районный спортивный праздник «Мама, Папа, Я — спортивная семья»

02.06.2018 г.

11.00 Городской Центральный парк

(ул. Ленина, 10)

Культурно-развлекательное мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья и одаренных детей, посвященное Дню защиты детей

02.06.2018 г.

12.00 Чайхона № 1 (ул. Карла Маркса, 67/1)

Юбилейный концерт ансамбля танца «Надежда» МБУДО Дом детства и юношества

03.06.2018 г.

18.00 Культурно-досуговый центр Шинник

(ул. Ростовская, 39)

МЕРОПРИЯТИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ КЛУБНОГО И БИБЛИОТЕЧНОГО ТИПА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ

«Детство — пора творить» — выставка работ студии ДПТ «Семицветик»

01 — 09.06.2018 г.

В течение дня Клуб «Боровое»

(ул. Героев России, 2д)

«Волшебная страна «Детство» — концертная программа, посвященная Дню защиты детей.

01.06.2018 г.

11.30 Клуб «Боровое»

(ул. Героев России, 2д)

«Я рисую детство»— конкурс рисунков на асфальте

01.06.2018 г.

12.30 Клуб «Боровое»

(ул. Героев России, 2д)

Отчётный концерт детского фольклорного коллектива «Горница» и эстрадно-вокальной группы «Каприз».

01.06.2018 г.

18.00 Клуб «Восток»

(ул. Конституции, 7а)

«Добро пожаловать или посторонним В» — праздничная программа, посвященная Дню защиты детей

01.06.2018 г.

16.00 Клуб «Краснолесье»

(ул. Лохматикова, 13)

Площадка во дворе

«Копилка идей» — мастер-класс для детей

01.06.2018 г.

15.00 Клуб «Краснолесье»

(ул. Лохматикова, 13)

Площадка во дворе

«В ярких красках детства» — выставка работ участников кружков ИЗО «Акварель» и ДПТ «Вытворяшки», посвящённая Дню защиты детей

01 — 14.06.2018 г.

В течение дня Культурно-досуговый центр «Левобережье»

(ул. Менделеева, 38)

«Волшебные мечты детства» — развлекательная программа для детей пришкольного лагеря Гимназии № 7 и СОШ № 79, посвящённая Дню Защиты детей

01.06.2018 г.

11.00 Культурно-досуговый центр «Левобережье»

(ул. Менделеева, 38)

Международный день защиты детей.

«Чистофета» — игровая программа.

Конкурс рисунка на асфальте.

Пикник с детьми и родителями.

01.06.2018 г.

13.00 Клуб «Малышево»

(ул. Октябрьская, 23 б)

Конкурс детского рисунка на асфальте «Разноцветные игрушки»

01.06.2018 г.

10.00 Клуб «Масловский»

(ул. 206-ой Стрелковой Дивизии, 308)

«Праздник детства!» — концертно-развлекательная программа

01.06.2018 г.

11. 00 Клуб «Масловский»

(ул. 206-ой Стрелковой Дивизии, 308)

«От классики до народного» открытый урок в хореографическом коллективе «Карнавал»

02.06.2018 г.

12.00 Клуб «Масловский»

(ул. 206-ой Стрелковой Дивизии, 308)

«Защитим наших детей» — БЕСЕДА

05.06.2018 г.

16.00 Клуб «Масловский»

(ул. 206-ой Стрелковой Дивизии, 308)

«Волшебная страна детства» развлекательная программа посвященная, Международному дню защиты детей

01.06.2018 г.

16.00 Клуб «Октябрь»

(ул. Куйбышева, 23а)

«Мир детства» — развлекательная программа.

01.06.2018 г.

13.00 Клуб «Первомайский»

(ул. Центральная, 44)

«Краски детства» — рисуем на асфальте.

01.06.2018 г.

15.00 Клуб «Первомайский»

(ул. Центральная, 44)

Выставка детских рисунков «Мир глазами детей», посвящённая Дню защиты детей

01.06.2018 г.

в течение дня Клуб «Подгорное»

(пл. Советов, 28 а)

Отчетный концерт хореографического ансамбля «En dehors» и кружка циркового искусства «Жонглер» — «В мире танца»

01.06.2018 г.

12.00 Клуб «Подгорное»

(пл. Советов, 28 а)

Игровая программа «Детство — это мы!»

01.06.2018.г.

11.00 Клуб «Подклетное»

(ул. Арбатская, 66)

Детская дискотека.

01.06.2018.г.

11.40 Клуб «Подклетное»

(ул. Арбатская, 66)

Праздничная программа «Отдыхаем на отлично», посвященная Дню защиты детей и открытию лагерной смены в пришкольных лагерях СОШ№81 и 55 01.06.2018 г.

10.30 Клуб «Придонской»

(ул. Защитников Родины, 2)

«Наши дети!» — праздник

01.06.2018 г.

11.00 Клуб «Репное»

(ул. Репненская, 82)

Концерт музыкального кружка «Волшебные клавиши»

27.05.2018 г.

11.00 КДЦ «Северный»

(Московский проспект, 131)

Праздничный концерт кружка раннего развития ребёнка «Солнышко» и «Счастье моё»

27.05.2018 г.

17.00 КДЦ «Северный»

(Московский проспект, 131)

Детские мини — спектакли:

— «Волк и семеро козлят»

— «Анчутка»

— «Зеркало»

— «Дом моего сердца»

28.05.2018 г.

18.00 КДЦ «Северный»

(Московский проспект, 131)

Праздничное мероприятие, посвящённое Дню защиты детей:

— Выставка ДПИ любительского объединения «Марья — Искусница»

— мастер — класс по ИЗО — театрализованное представление

— игры, конкурсы

— праздничный концерт

29.05.2018 г.

14.00 КДЦ «Северный»

(Московский проспект, 131)

Детские мини — спектакли:

— «Дом моего сердца»

— «День рождения»

— «Волк и семеро козлят»

29.05.2018 г.

18.00 КДЦ «Северный»

(Московский проспект, 131)

Посещение цирка — Шапито (все детские коллективы КДЦ «Северный»)

01.06.2018 г.

13.00 Воронеж ТРК «Арена»

(Бульвар Победы, 23б)

Концерт «Детства солнца луч»

01.06.2018 г.

17.00 Клуб «Тенистый»

(ул. Тепличная, 20а)

«Праздник детства» мастер — классы, концерт — дискотека, благотворительная акция к году волонтёра в России

01.06.2018 г.

17:00 Клуб «Шилово»

(ул. Теплоэнергетиков, 8а)

Информационная выставка «День защиты детей. История праздника»

01 — 05.06.2018 г.

в течение дня Клуб «Шилово»

(ул. Теплоэнергетиков, 8а)

Информационная выставка «Всемирный день родителей. История праздника».

01 — 05.06.2018 г.

в течение дня Клуб «Шилово»

(ул. Теплоэнергетиков, 8а)

Праздничная программа « Не спеши взрослеть!»

01.06.2018 г.

16.00 Парк «Шинник»

(ул. Ростовская, 39)

«День защиты детей» (выставка прикладного творчества) в студии ДПТ «Юная рукодельница».

01.06.2018 г.

18.00 Культурно-досуговый центр «Шинник»

(ул. Ростовская, 39)

Детская дискотека.

01.06.2018 г.

19.00 Парк «Шинник»

(ул. Ростовская, 39)

Молодежная дискотека.

01.06.2018 г.

20.00 Парк «Шинник»

(ул. Ростовская, 39)

«Детство — это смех и радость!» — игровая программа.

01.06.2018 г.

11.00 Библиотека № 4 им. Е. Исаева

(пр-т Труда, 59)

«Чтение с увлечением» — книжная выставка в фойе Городского Дворца культуры.

01.06.2018 г.

в течение дня Библиотека № 7 (ул. 9 Января, 108)

«Путешествие в лето» — арт-час (рисуем на асфальте).

01.06.2018 г.

11.00 Библиотека № 26 (ул. Генерала Лизюкова, 95)

«Будет летом не до скуки, если взял ты книгу в руки» — праздник для ребят из школьного лагеря.

01.06.2018 г.

11.00 Библиотека № 26 (ул. Генерала Лизюкова, 95)

Праздник «Пусть всегда смеются дети» (Международный день защиты детей).

01.06.2018 г. 11.00 Библиотека № 19 им. А. Т. Прасолова

(ул. Шишкова, 63)

«Я рисую мир» — час занимательного досуга.

01.06.2018 г.

12.00 Библиотека № 14 (ул. Димитрова, 132)

«Детство моё, страна заветная» — праздничная программа для детей

01.06.2018 г.

11.00 Библиотека № 18 (ул. Лызлова, 12)

«Пусть всегда будет детство!» — утренник.

01.06.2018 г.

13.00 Библиотека № 28 (ул. Ростовская, 68)

«День веселых затей» — литературно— игровая площадка

01.06.2018 г.

11.00 Библиотека №29 (ул. Менделеева, 6)

«Пусть будет мирным небо над землей, пусть вечно детство звонкое смеется» — детский праздник

01.06.2018 г.

11.00 Библиотека № 39 (ул. Менделеева, 6)

«Оранжевое лето» — литературно-интеллектуальный праздник.

05.06.2018 г.

11.00 Библиотека № 30 (ул. Иркутская, 15а)

Игровая программа «Приключения на острове Чтения»

01.06.2018 г.

11.00 Библиотека №32 им. Г. Н. Троепольского

(ул. Плехановская, 15)

«Три света есть у светофора» — игра тематическая

04.06.2018 г.

12.00 Библиотека №40 (ул. Чапаева, 120)

«Дети — солнечные зайчики». Утренник в честь Дня защиты детей.

01.06.2018 г.

11.00 МБУК СГБИ

им. А. С. Пушкина

(ул. Куцыгина, 6)