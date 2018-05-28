Галерея «Беляево» 1 июня приглашает вернуться в детство за просмотром диафильмов

Международный день семьи галерея «Беляево» предлагает отметить всей семьей за просмотром детских диафильмов из домашних коллекций местных жителей района Коньково. Бесплатный показ состоится в рамках международной выставки-конкурса детского творчества «Солнечный мяч». Гости увидят советские диафильмы и диафильмы социалистических стран.

Простынь на стене, тихое гудение проектора-фильмоскопа и яркий луч, рисующий на белом полотне цветные картинки, сменяющие друг друга, — все это осталось в памяти каждого советского ребенка. Нашу сегодняшнюю жизнь сложно представить без телевизоров, компьютеров и смартфонов, и большинство современных детей даже не знают, что такое диафильмы.

«Чтобы у современных детей тоже был опыт коллективного просмотра «книг на стене» устраивается ролевая игра для взрослых и детей, где всем желающим будет предложено выбрать диафильм и озвучить его персонажей», — рассказали в галерее «Беляево».

Интерактивный просмотр диафильмов в галерее «Беляево» состоится 1 июня, начало в 14.00.