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Старт «Московской смене» в СВАО будет дан 1 июня
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Старт «Московской смене» в СВАО будет дан 1 июня 

Управа района Лианозово 2 часа назад
Фото: Управа района Лианозово
Большой спортивный праздник пройдет в Международный день защиты детей в ФОКе «Яуза» на Олонецком проезде в СВАО; таким образом будет дан старт новому сезону программы активного детского отдыха «Московская смена-2018».
Праздничное мероприятие начнется в 15.00 по адресу: Олонецкий проезд, 5. Участников ждут спортивные состязания «Гонка героев», «Космический футбол» и еще много активностей для ребят от 7 до 14 лет.
Напомним, детские городские оздоровительные лагеря в рамках «Московской смены» будут работать этим летом на территории СВАО. В общей сложности за несколько смен в них смогут отдохнуть порядка четырех тысяч школьников. (ак)
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