Старт «Московской смене» в СВАО будет дан 1 июня

Большой спортивный праздник пройдет в Международный день защиты детей в ФОКе «Яуза» на Олонецком проезде в СВАО; таким образом будет дан старт новому сезону программы активного детского отдыха «Московская смена-2018».

Праздничное мероприятие начнется в 15.00 по адресу: Олонецкий проезд, 5. Участников ждут спортивные состязания «Гонка героев», «Космический футбол» и еще много активностей для ребят от 7 до 14 лет.

Напомним, детские городские оздоровительные лагеря в рамках «Московской смены» будут работать этим летом на территории СВАО. В общей сложности за несколько смен в них смогут отдохнуть порядка четырех тысяч школьников. (ак)