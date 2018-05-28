Где узнать информацию о детских лагерях в Новосибирской области

Сегодня, 28 мая, временно исполняющий обязанности министра труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов на совещании доложил о готовности региона к проведению летней оздоровительной кампании детей в 2018 году.

Он пояснил, что в области идет ежедневный мониторинг приемки загородных оздоровительных лагерей. По состоянию на 23 мая 2018 года, 26 загородным организациям отдыха детей и их оздоровления выдано положительное санитарно-эпидемиологическое заключение.

Напомним, что сейчас на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области действуют разделы «Электронное обращение» и «Детский отдых и оздоровление». В круглосуточном режиме работает телефон горячей линии 8-800-100— 00-82. Андрей Травников поручил включить эти контактные данные в специальную памятку, а через средства массовой информации довести их до населения региона. «Необходимо, чтобы эти данные родители получали вместе с путевками, чтобы каждый знал, куда можно обратиться в случае возникновения вопросов», — подчеркнул глава области.

Ранее, 21 мая, Андрей Травников поручил взять под особый контроль безопасность детей в летний оздоровительный период. В ходе заседания антитеррористической комиссии Новосибирской области руководитель региона обратил внимание на важность всесторонней подготовки учреждений к летней оздоровительной кампании, в том числе, их антитеррористическую защищенность и пожарную безопасность.

СПРАВКА

В Новосибирской области проживают около 310 тысяч детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно, из них детей, находящихся в трудной жизненной ситуации — около 80 тысяч. Всеми видами отдыха и оздоровления в летний период планируется охватить более 120 тысяч детей.

На летний период 2018 года министерством труда и социального развития Новосибирской области приобретено 12783 путевки (из них 8423 для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации).

Летом 2018 года планируется открыть 945 лагерей с дневным пребыванием. Финансирование оздоровительной кампании в Новосибирской области из областного бюджета в 2018 году сохранено на уровне 2017 года и составляет 439 миллионов рублей, в том числе:

— на приобретение путевок — 307 млн руб. ;

— на обеспечение проезда к месту отдыха и обратно — 1 млн 250 тыс. руб. ;

— субсидии на финансирование мероприятий, направленных на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время — 130,5 млн руб.

На организацию детской летней оздоровительной кампании из областного бюджета муниципалитетам перечислен 131 млн рублей. Эти деньги будут направлены, в том числе, на обеспечение проезда к месту отдыха и обратно. Муниципальные образования Новосибирской области на обеспечение мероприятий по летнему отдыху и оздоровлениюв 2018 году запланировали 154,5 млн рублей.

В целом финансирование детского отдыха и оздоровления в Новосибирской области планируется сохранить в текущем году на уровне 2017 года. Общий объем средств составит более 900 млн рублей, в том числе с учетом средств родителей, предприятий и спонсоров.