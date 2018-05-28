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В детском саду района Коньково отметили День семьи
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В детском саду района Коньково отметили День семьи 

Управа района Коньково 2 часа назад
Фото: Управа района Коньково
В рамках тематической недели «Да здравствует семья!» в корпусе 9 школы № 170 имени А. П. Чехова прошел праздник, посвященный Дню семьи.
Малыши рассказывали о своих семьях, о близких людях, о тех, с кого они берут пример и о ком заботятся. К ребятам на праздник пришел домовенок Кузя, который остался без дома. Дети с радостью приютили его в детском саду и сделали частью большой и дружной детсадовской семьи. Праздник сопровождался веселыми танцами, песнями и играми.
Международный день семьи отмечался во всем мире 15 мая.
В нашей стране отмечают также 8 июля День семьи, любви и верности. Именно в этот день все православные христиане вспоминают святых Петра и Февронию. Эта пара еще при жизни стала примером супружеской верности и взаимной любви. В преклонном возрасте, приняв монашеский постриг в разных монастырях с именами Давид и Евфросиния, они молили Бога, чтобы умереть в один день, и завещали тела их положить в одном гробу, заранее приготовив гробницу из одного камня. Согласно легенде, они умерли в один день. Случилось это 25 июня (по новому стилю — 8 июля) 1228 года. Их тела положили в разных обителях, но на следующий день они оказались вместе. Это сочли чудом.
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