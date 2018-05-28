В алтайском экоцентре пройдет праздник в День защиты детей

Праздник «Спасатели окружающего мира» в рамках проекта эколого-просветительской тропы «Вместе с природой — „Моя малая Родина“ пройдет в Барнауле в День защиты детей.

Организатор мероприятия, краевой детский экологический центр, подготовил для гостей насыщенную игровую программу, конкурсы и мастер-классы.

На площадке откроется минизоопарк, где можно будет сфотографироваться с животными. Гости смогут побывать на экскурсии по экологической тропе, а также посетить выставку и оранжерею. Кроме того, спасатели окружающего мира расскажут детям о своей работе, а их верные друзья собаки покажут свое мастерство.

Мероприятие пройдет 1 июня по адресу: ул. Парковая, 7.