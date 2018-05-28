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В алтайском экоцентре пройдет праздник в День защиты детей
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В алтайском экоцентре пройдет праздник в День защиты детей 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Праздник «Спасатели окружающего мира» в рамках проекта эколого-просветительской тропы «Вместе с природой — „Моя малая Родина“ пройдет в Барнауле в День защиты детей.
Организатор мероприятия, краевой детский экологический центр, подготовил для гостей насыщенную игровую программу, конкурсы и мастер-классы.
На площадке откроется минизоопарк, где можно будет сфотографироваться с животными. Гости смогут побывать на экскурсии по экологической тропе, а также посетить выставку и оранжерею. Кроме того, спасатели окружающего мира расскажут детям о своей работе, а их верные друзья собаки покажут свое мастерство.
Мероприятие пройдет 1 июня по адресу: ул. Парковая, 7.
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