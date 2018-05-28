Пермяки смогут задать вопросы о зачислении детей в первый класс на «горячей линии»

В департаменте образования администрации Перми 29 мая будет работать «горячая линия» по вопросам приема детей в первый класс. Задать свои вопросы родители будущих первоклассников смогут в течение рабочего дня.

В этом году прием заявлений от родителей проходит в два этапа: с 1 февраля по 30 июня — для детей, проживающих на закрепленной за школой территории. Второй этап — с 1 июля по 5 сентября — для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории. По прогнозу департамента образования, в 2018 году в первый класс пойдут 14,5 тысяч детей. Это на тысячу человек больше, чем в 2017. 1 сентября первоклашек будут встречать в 113 школах города.

29 мая для родителей, чьи дети впервые сядут за школьную парту, будет работать специальная телефонная линия. Специалисты департамента образования будут отвечать на все вопросы, связанные с поступлением детей в первый класс.

— Вопросы по комплектованию первых классов родители смогут задать с 9:00 до 17:00 по номеру 212-94-67, — сообщили в администрации Перми.

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