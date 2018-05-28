Кузбасские дети побывали на фестивале художественной гимнастики «Алина»

30 юных кузбассовцев побывали на Х благотворительном фестивале гимнастики в Москве.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, поездка состоялась в рамках договоренностей между Коллегией администрации области и Правительством Москвы об укреплении дружеских связей и сотрудничестве. В состав делегации вошли 15 воспитанников детских домов и 15 юных гимнастов из Кемерова, Анжеро-Судженска, Осинников в возрасте от 10 до 14 лет. В рамках фестиваля дети встретились с олимпийской чемпионокой Алиной Кабаевой.

Также ребята за 4 дня, проведенные в столице, успели увидеть Кремль, Красную и Манежную площади, Воробьевы горы, Поклонную гору, Храм Христа Спасителя, Дарвинский музей, зоопарк и др.