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Кузбасские дети побывали на фестивале художественной гимнастики «Алина»
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Кузбасские дети побывали на фестивале художественной гимнастики «Алина» 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
30 юных кузбассовцев побывали на Х благотворительном фестивале гимнастики в Москве.
Как сообщает пресс-служба обладминистрации, поездка состоялась в рамках договоренностей между Коллегией администрации области и Правительством Москвы об укреплении дружеских связей и сотрудничестве. В состав делегации вошли 15 воспитанников детских домов и 15 юных гимнастов из Кемерова, Анжеро-Судженска, Осинников в возрасте от 10 до 14 лет. В рамках фестиваля дети встретились с олимпийской чемпионокой Алиной Кабаевой.
Также ребята за 4 дня, проведенные в столице, успели увидеть Кремль, Красную и Манежную площади, Воробьевы горы, Поклонную гору, Храм Христа Спасителя, Дарвинский музей, зоопарк и др.
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