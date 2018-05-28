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Социологи выяснили, почему женщины не хотят рожать
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Социологи выяснили, почему женщины не хотят рожать 

Детстрана.ру 1 час назад
Фото: Детстрана.ру
Социологи проанализировали этот феномен и выяснили, что главная причина, по которой женщины в развитых странах не хотят иметь детей, — отсутствие поддержки. Причем как от мужей, так и от государства. Вместе с тем сейчас у женщин есть возможности развиваться, получить хорошее образование и построить карьеру, а воспитание детей по сути связывает им руки. Эксперты подчеркивают, что в странах, где мужчины участвуют в воспитании детей на все сто, а также уходят в декретный отпуск, рождаемость намного выше. Важна и поддержка от правительства: льготы, пособия, ясли и детские сады.
А российское правительство упростило порядок получения льготной ипотеки семьям. Это один их этапов «демографической перезагрузки», призванной повысить рождаемость в стране.
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