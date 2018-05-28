Социологи выяснили, почему женщины не хотят рожать

Социологи проанализировали этот феномен и выяснили, что главная причина, по которой женщины в развитых странах не хотят иметь детей, — отсутствие поддержки. Причем как от мужей, так и от государства. Вместе с тем сейчас у женщин есть возможности развиваться, получить хорошее образование и построить карьеру, а воспитание детей по сути связывает им руки. Эксперты подчеркивают, что в странах, где мужчины участвуют в воспитании детей на все сто, а также уходят в декретный отпуск, рождаемость намного выше. Важна и поддержка от правительства: льготы, пособия, ясли и детские сады.