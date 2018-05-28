Двухлетний ребенок выпал из окна 

27 мая из окна квартиры, расположенной на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Рылеева в Калуге выпал мальчик. Фото пресс-службы Следственного управления СКР по Калужской области Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Калужской области, ребенок, которому через месяц исполнится два года, взобрался на кухонный стол, затем на подоконник и облокотился на москитную сетку открытого окна. Сетка под его тяжестью рухнула вниз, вместе с ней упал и мальчик. Взрослые в этот момент находились в комнате. К счастью, мальчик упал на газон и остался жив, отделавшись переломом. Сейчас ребенок находится в больнице, угрозы его жизни нет. Следственное управление СКР проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.