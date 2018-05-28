Молодые парламентарии организуют мероприятие ко Дню детей

Для участников пройдут различные мастер-классы. Фото: mos.ru

Близится главный детский праздник День защиты детей. 1 июня в поселении Вороновское состоится праздничная программа для юных жителей и гостей поселения.

В рамках праздничных мероприятий Молодёжная палата поселения Вороновское совместно с православным молодёжным движением «Арфа» проведут для детворы развлекательное мероприятие. Об этом молодые парламентарии сообщают на странице сообщества в социальных сетях.

В рамках празднования для участников будет организована фотосессия, аква гримм, различные эстафеты, подвижные шары и мастер-классы.

Мероприятие состоится 1 июня в Парке Коммунальщиков. Начало в 13.00.

Напомним, продолжается благотворительная акция от Молодёжной палаты поселения Вороновское по сбору для детей из «Центра содействия семейному устройству детей, подготовки и сопровождения замещающих семей» им. Талалихина.