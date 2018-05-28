«Памятник вечной надежде» появился на западе Москвы

На набережной Тараса Шевченко в Международный день пропавших детей открыли «Памятник вечной надежде», сообщил РИАМО представитель пресс-службы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

«Мы открыли памятник попавшим в беду детям. Открыли мы его в темное время суток, потому что у нас есть целая концепция. На памятнике изображены мальчик и девочка, которые символизируют потерявшихся детей. И мы включили для них на башне «Империя» луч надежды, который зовет их домой», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что композиция памятника подсказана сказкой «Снежная королева». В этой истории главной темой также был поиск мальчика, который ушел из дома.

Памятник простоит на набережной Тараса Шевченко в районе дома 24 до 1 июня 2018 года. В День защиты детей он отправится в Музей Москвы, где «Лиза Алерт» 1 июня проведет профилактические занятия для детей и взрослых по детской безопасности.