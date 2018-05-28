В июне вешняковские школьники будут отдыхать по программе «Московская смена»

Предстоящим летом на базе Школы № 402 им. Алии Молдагуловой будет работать городской лагерь «Московская смена». Об этом жителям района сообщил глава управы Сергей Махов

Он уточнил, что отдых в лагере будет рассчитан на школьников в возрасте от 7 до 14 лет, которые относятся к льготным категориям семей.

Сергей Махов объяснил, что дети смогут находиться в лагере на бесплатной основе. Смена продлится с 1 по 29-е июня. Ребят будут ждать в лагере в будние дни с 9:00 до 19:00, с ними будут заниматься профессиональные воспитатели.

Программа отдыха в «Московской смене» планируется довольно насыщенная. Ребят ожидают экскурсии, викторины, спортивные состязания, а родители могут не волноваться о питании детей — оно будет трёхразовым: завтрак, обед и полдник.

Лагерь откроется по адресу: ул. Молдагуловой, д. 13А. Уточнить информацию можно по телефону: 8 (495) 375-99-92.