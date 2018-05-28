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В школе № 1883 состоялся концерт, посвящённый дню защиты детей
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В школе № 1883 состоялся концерт, посвящённый дню защиты детей 

Южное Бутово 59 минут назад
Фото: Южное Бутово
Об этом сообщается на сайте школы.
Давать концерты, посвященные приближающему празднику — Международному Дню защиты детей — стало доброй традицией для творческих коллективов и клуба «Школа Добра».
23 мая танцевальный коллектив «Форте» и фольклорный ансамбль «Русские узоры» выступили перед воспитанниками Центра содействию семейного воспитания «Южное Бутово» и подарили зрителям минуты радости, веселья и вдохновения. В зале царила теплая атмосфера, ребята с удовольствием подпевали, хлопали в ладоши и благодарили юных артистов бурными аплодисментами.
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