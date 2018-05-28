Ещё
Воспитанники Дворца творчества в Текстильщиках присоединились к акции «Дети детям»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

Воспитанники Дворца творчества в Текстильщиках присоединились к акции «Дети детям» 

Управа района Текстильщики 52 минуты назад
Фото: Управа района Текстильщики
Школьники, которые занимаются во Дворце творчества детей и молодежи имени Гайдара, приняли участие в благотворительной акции «Дети детям». Об этом сообщила специалист по связям с общественностью учреждения Анна Бондаренко.
— В рамках благотворительной акции состоялась ярмарка с концертом, в котором приняли участие ребята из ансамбля танца «Русские узоры» и хореографического коллектива «Жемчужина». С помощью наших коллективов были собраны средства для детей, которые тоже мечтают танцевать, — отметила Анна Бондаренко.
Напомним, что Дворец творчества детей и молодежи имени Гайдара расположен по адресу улица Шкулева, дом 2, строение 1. (мю)
Управа района Текстильщики: последние новости
Картавцева: в Москве делается все, чтобы родителям и детям было хорошо Новые детские книги появились в библиотеке на Саратовской Дети из Текстильщиков заняли первые места на фестивале «Мир глазами юного исследователя»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?7
Самые глупые ляпы про русских в американском кино1
Кем был отец Александра Абдулова15
Мифы, которые навязал нам кинематограф
Марафон и любовь к Маяковскому: Депп гостит в Москве
Видео
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
05:27
Мифы, которые навязал нам кинематограф
Кино
04:05
Самые глупые ляпы про русских в американском кино
Кино
02:57
Кто искромсал «Мимино»
Кино
08:45
Фильмы, которые критики разнесли в пух и прах
Кино
05:37
Что делает компьютерная графика с фильмами
Кино
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение