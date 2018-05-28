Воспитанники Дворца творчества в Текстильщиках присоединились к акции «Дети детям»

Школьники, которые занимаются во Дворце творчества детей и молодежи имени Гайдара, приняли участие в благотворительной акции «Дети детям». Об этом сообщила специалист по связям с общественностью учреждения Анна Бондаренко.

— В рамках благотворительной акции состоялась ярмарка с концертом, в котором приняли участие ребята из ансамбля танца «Русские узоры» и хореографического коллектива «Жемчужина». С помощью наших коллективов были собраны средства для детей, которые тоже мечтают танцевать, — отметила Анна Бондаренко

Напомним, что Дворец творчества детей и молодежи имени Гайдара расположен по адресу улица Шкулева, дом 2, строение 1. (мю)