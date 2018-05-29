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1 июня в Красноярске начнут выдавать путевки в детские сады
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1 июня в Красноярске начнут выдавать путевки в детские сады 

АиФ Красноярск 21 минуту назад
Фото: АиФ Красноярск
С 1 июня специалисты всех территориальных отделов главного управления образования Красноярска начнут выдавать путевки в детские сады. Об этом сообщили в администрации города.
Направления можно получить по графику в течении трех месяцев. Уточнить дату получения путевки можно в детском саду, в котором ребенку предоставили место, либо на сайте главного управления образования. Если родители не смогут прийти за документом в указанные сроки, они его смогут забрать в другие приемные дни. Но сделать это нужно до 1 сентября. Иначе путевка будет аннулирована, а место передадут следующему по очереди ребенку.
В администрации города напомнили, что для зачисления в детский сад необходима путёвка, медицинское заключение, направление, документы, удостоверяющие личность одного из родителей, свидетельство о рождении ребенка, заявление.
Добавим, что единой даты, с которой дошколёнок сможет пойти в детский сад, нет. Данный вопрос решается в индивидуальном порядке с руководителем учреждения. Однако большинство детских садов города начинают принимать новых воспитанников с 1 сентября.
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