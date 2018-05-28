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В Красноярске возле мясокомбината построят первый детский садик
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В Красноярске возле мясокомбината построят первый детский садик 

АиФ Красноярск 33 минуты назад
Фото: АиФ Красноярск
В красноярском микрорайоне Мясокомбинат построят первый детский сад.
Детский муниципальный садик планируется построить неподалеку от дома по адресу: ул. Калинина, 185. Перед строительством участок исследуют археологи.
На строительство детского учреждения администрация Красноярска выделила 980 тысяч рублей. Все работы должны завершить к сентябрю.
Напомним, строительство жилья в этом районе началось в 2011 году. Сейчас воле озера выросло уже несколько домов в 15 и 17 этажей, еще пять строятся. Детского сада в микрорайоне до сих пор нет.
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