В Красноярске возле мясокомбината построят первый детский садик

В красноярском микрорайоне Мясокомбинат построят первый детский сад.

Детский муниципальный садик планируется построить неподалеку от дома по адресу: ул. Калинина, 185. Перед строительством участок исследуют археологи.

На строительство детского учреждения администрация Красноярска выделила 980 тысяч рублей. Все работы должны завершить к сентябрю.

Напомним, строительство жилья в этом районе началось в 2011 году. Сейчас воле озера выросло уже несколько домов в 15 и 17 этажей, еще пять строятся. Детского сада в микрорайоне до сих пор нет.