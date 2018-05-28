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В Ликино‑Дулеве на реке погиб 8‑летний ребенок
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В Ликино‑Дулеве на реке погиб 8‑летний ребенок 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Восьмилетний ребенок погиб на реке в городе Куровское подмосковного городского округа Ликино-Дулево, следователи устанавливают обстоятельства его смерти, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.
Двадцать пятого мая 2018 года в правоохранительные органы обратилась местная жительница с заявлением о том, что ее восьмилетний сын ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. По данному факту была организована доследственная проверка. В ходе поисковых мероприятий 26 мая 2018 года на берегу реки Нерская в городе Куровское была обнаружена одежда, принадлежащая мальчику.
«Поисковые мероприятия на прилегающей акватории реки с участием водолаза велись с 26 мая 2018 года. В результате поисков 28 мая 2018 года ребенок был найден мертвым на берегу реки. В настоящее время запланировано проведение комплекса необходимых проверочных мероприятий, направленных на установления всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы тела погибшего ребенка с целью установления причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.
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