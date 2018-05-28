Детей из спортивных секций «Муссона» распределят по другим площадкам

В ближайшее время детей, занимающихся в спортивных секциях торгово-развлекательного центра «Муссон», распределят по другим площадкам города. Данная мера временная — после устранения всех нарушений, правительство обещает открыть «Муссон».

«После того, как МЧС выявило нарушения и дало предписание торгово-развлекательному центру, мы обратились к руководству «Муссона» и спортивных федераций с просьбой предоставить список детей, которые заниматься в секциях, чтобы временно распределить их по другим площадкам города. Но, судя по реакции, собственник торгового центра не заинтересован в том, чтобы дети занимались спортом, они ему, видимо, нужны, чтобы защищать собственный бизнес и создавать медийную картинку», — прокомментировал ситуацию Пономарев.

Спортивные федерации уже предоставили в правительство полную информацию, и на текущей неделе детей распределят по действующим секциям города.

Вице-губернатор отметил, что деятельность «Муссона» из-за выявленных в ходе проверки многочисленных нарушений пожарной безопасности в ближайшее время будет прекращена. Пономарев напомнил, что данное решение вынес суд.

Напомним, что новость о запланированном закрытии ТРЦ «Муссона» вызвалабольшой общественный резонанс, прежде всего из-за закрытия детских спортивных секций. Спорткомплекс «Муссона» является одним из самых больших в городе и включает в себя баскетбольную арену, две баскетбольных площадки для тренировок, волейбольную площадку, три крытых теннисных корта, ледовый каток, универсальный зал для футбола и бадминтона, а также зал единоборств и танцевальный зал. Наибольшее беспокойство у горожан вызывает судьба детей, занимающихся хоккеем и фигурным катанием, — полноценных аналогов ледовому катку в «Муссоне», по словам спортсменов, в Севастополе пока нет.