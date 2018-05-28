Ещё
Детей из спортивных секций «Муссона» распределят по другим площадкам
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

Детей из спортивных секций «Муссона» распределят по другим площадкам 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В ближайшее время детей, занимающихся в спортивных секциях торгово-развлекательного центра «Муссон», распределят по другим площадкам города. Данная мера временная — после устранения всех нарушений, правительство обещает открыть «Муссон».
«После того, как МЧС выявило нарушения и дало предписание торгово-развлекательному центру, мы обратились к руководству «Муссона» и спортивных федераций с просьбой предоставить список детей, которые заниматься в секциях, чтобы временно распределить их по другим площадкам города. Но, судя по реакции, собственник торгового центра не заинтересован в том, чтобы дети занимались спортом, они ему, видимо, нужны, чтобы защищать собственный бизнес и создавать медийную картинку», — прокомментировал ситуацию Пономарев.
Спортивные федерации уже предоставили в правительство полную информацию, и на текущей неделе детей распределят по действующим секциям города.
Вице-губернатор отметил, что деятельность «Муссона» из-за выявленных в ходе проверки многочисленных нарушений пожарной безопасности в ближайшее время будет прекращена. Пономарев напомнил, что данное решение вынес суд.
Напомним, что новость о запланированном закрытии ТРЦ «Муссона» вызвалабольшой общественный резонанс, прежде всего из-за закрытия детских спортивных секций. Спорткомплекс «Муссона» является одним из самых больших в городе и включает в себя баскетбольную арену, две баскетбольных площадки для тренировок, волейбольную площадку, три крытых теннисных корта, ледовый каток, универсальный зал для футбола и бадминтона, а также зал единоборств и танцевальный зал. Наибольшее беспокойство у горожан вызывает судьба детей, занимающихся хоккеем и фигурным катанием, — полноценных аналогов ледовому катку в «Муссоне», по словам спортсменов, в Севастополе пока нет.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Лучшего учителя года выбрали в Белгородской области Самые жуткие и кровавые новости 25 мая Летом в Оренбуржье будут работать более тысячи лагерей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые глупые ляпы про русских в американском кино3
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?7
Мифы, которые навязал нам кинематограф1
Кем был отец Александра Абдулова15
Марафон и любовь к Маяковскому: Депп гостит в Москве
Видео
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
05:27
Мифы, которые навязал нам кинематограф
Кино
04:05
Самые глупые ляпы про русских в американском кино
Кино
02:57
Кто искромсал «Мимино»
Кино
08:45
Фильмы, которые критики разнесли в пух и прах
Кино
05:37
Что делает компьютерная графика с фильмами
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение