Сергей Лёвкин: Благотворительная акция стала доброй традицией, в ней участвовало более 200 семей, имеющих с ограниченными возможностями

Мероприятие приурочено Международному дню защиты детей, его организатором выступил Совет молодых специалистов Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы при поддержке столичного Департамента градостроительной политики.

«Благотворительная акция стала доброй традицией, в ней участвовало более 200 семей, имеющих детей ограниченными возможностями. Всего в мероприятии приняли участие около 500 человек. Помощь в проведении акции оказывали волонтеры — молодые специалисты строительных компаний города», — отметил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин

В течение дня дети совершили путешествие во времени и узнали, как в древности изготавливали посуду, покоряли высоты на воздушных шарах, изучали морские глубины и открывали тайны космоса. Завершили день красочная шоу-программа и вручение подарков.

Традиция проведения благотворительной акции для детей с ограниченными возможностями была положена в 2016 году. Социальная политика Стройкомплекса направлена на всестороннюю поддержку работников предприятий и членов их семей. Её цель — показать всем, как просто и в тоже время важно делать добрые дела, дарить радость и хорошее настроение.