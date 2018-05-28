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Сергей Лёвкин: Благотворительная акция стала доброй традицией, в ней участвовало более 200 семей, имеющих с ограниченными возможностями
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Сергей Лёвкин: Благотворительная акция стала доброй традицией, в ней участвовало более 200 семей, имеющих с ограниченными возможностями 

Департамент градостроительной политики города Москвы 2 часа назад
Фото: Департамент градостроительной политики города Москвы
Мероприятие приурочено Международному дню защиты детей, его организатором выступил Совет молодых специалистов Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы при поддержке столичного Департамента градостроительной политики.
«Благотворительная акция стала доброй традицией, в ней участвовало более 200 семей, имеющих детей ограниченными возможностями. Всего в мероприятии приняли участие около 500 человек. Помощь в проведении акции оказывали волонтеры — молодые специалисты строительных компаний города», — отметил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.
В течение дня дети совершили путешествие во времени и узнали, как в древности изготавливали посуду, покоряли высоты на воздушных шарах, изучали морские глубины и открывали тайны космоса. Завершили день красочная шоу-программа и вручение подарков.
Традиция проведения благотворительной акции для детей с ограниченными возможностями была положена в 2016 году. Социальная политика Стройкомплекса направлена на всестороннюю поддержку работников предприятий и членов их семей. Её цель — показать всем, как просто и в тоже время важно делать добрые дела, дарить радость и хорошее настроение.
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