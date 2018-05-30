Нулевую продольную в Волгограде перекроют 1 июня

Центральная набережная Волгограда станет пешеходной в День защиты детей. С 07:00 до 22:00 перекроют Нулевую продольную от улицы 7-ой Гвардейской до улицы маршала Крылова.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, пешеходной станет и улица Землянского от выезда с моста до набережной. Ограничения движения будут связаны с проведением большого праздника в честь Дня защиты детей.

Напомним, 1 июня на территории у выезда с Нулевой продольной на улицу Крылова откроют 10 интерактивных игровых площадок для детей. Работать они будут с 18:00 до 21:00. Детей ждут концерт, в мастер-класс по граффити, аквагрим, фейерверк, фестиваль воздушных змеев, конкурсы и не только. Подробнее о площадках читайте здесь.