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Нулевую продольную в Волгограде перекроют 1 июня
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Нулевую продольную в Волгограде перекроют 1 июня 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Центральная набережная Волгограда станет пешеходной в День защиты детей. С 07:00 до 22:00 перекроют Нулевую продольную от улицы 7-ой Гвардейской до улицы маршала Крылова.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, пешеходной станет и улица Землянского от выезда с моста до набережной. Ограничения движения будут связаны с проведением большого праздника в честь Дня защиты детей.
Напомним, 1 июня на территории у выезда с Нулевой продольной на улицу Крылова откроют 10 интерактивных игровых площадок для детей. Работать они будут с 18:00 до 21:00. Детей ждут концерт, в мастер-класс по граффити, аквагрим, фейерверк, фестиваль воздушных змеев, конкурсы и не только. Подробнее о площадках читайте здесь.
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