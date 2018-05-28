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В Волгограде 1 июня откроют 10 интерактивных площадок для детей
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В Волгограде 1 июня откроют 10 интерактивных площадок для детей 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
10 интерактивных игровых площадок будут развлекать юных волгоградцев в День защиты детей в рамках большого праздника. Расположатся они у Волги на благоустроенной территории около выезда с Нулевой продольной на улицу Крылова.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, площадки будут работать с 18:00 до 21:00. Дети смогут послушать концерт, поучаствовать в мастер-классе по технике спрей-арт от граффитиста, посмотреть на выставку интерактивных экспонатов музея Энштейна, прийти на кастинг в «Студию Ералаш», где им дадут сертификаты на урок по актерскому мастерству, сценическому движению и речи.
Кроме того, на площадках детей ждут настольные игры, аквагрим, батуты, ростовые куклы, фестиваль воздушных змеев, интеллектуальные турниры, соревнования велосипедистов и роллеров, фейерверк.
На всех площадках участники и победители конкурсов и соревнований получат сладкие сюрпризы.
АиФ Волгоград: последние новости
В волгоградской школе-интернате №5 открылась летняя игровая площадка В Волгограде состоится выставка детских работ, посвященных футболу Творчество и образование. Что детей ждет в волгоградских лагерях?
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