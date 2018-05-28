В Волгограде 1 июня откроют 10 интерактивных площадок для детей

10 интерактивных игровых площадок будут развлекать юных волгоградцев в День защиты детей в рамках большого праздника. Расположатся они у Волги на благоустроенной территории около выезда с Нулевой продольной на улицу Крылова.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, площадки будут работать с 18:00 до 21:00. Дети смогут послушать концерт, поучаствовать в мастер-классе по технике спрей-арт от граффитиста, посмотреть на выставку интерактивных экспонатов музея Энштейна, прийти на кастинг в «Студию Ералаш», где им дадут сертификаты на урок по актерскому мастерству, сценическому движению и речи.

Кроме того, на площадках детей ждут настольные игры, аквагрим, батуты, ростовые куклы, фестиваль воздушных змеев, интеллектуальные турниры, соревнования велосипедистов и роллеров, фейерверк.

На всех площадках участники и победители конкурсов и соревнований получат сладкие сюрпризы.