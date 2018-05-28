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Программа «Московская смена» предоставит детям возможность бесплатного отдыха
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Программа «Московская смена» предоставит детям возможность бесплатного отдыха 

Управа района Мещанский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
Программа активного досуга для детей «Московская смена» стартует 1 июня.
Бесплатная акция направлена на привлечение к специализированному отдыху подростков и ребят младшего возраста из семей, которые нуждаются в социальной поддержке, сообщили представители пресс-службы Правительства столицы.
По просьбам родителей ежедневное время работы программы продлили до 19:00.
Девять школ и центров социального обслуживания будут функционировать в Центральном административном округе в рамках «Московской смены». Каждому ребенку предоставят трехразовое питание.
Всего в городских лагерях смогут отдохнуть 685 детей и подростков.
Отметим, что подать заявки можно с 24 по 30 мая.
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