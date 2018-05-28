Программа «Московская смена» предоставит детям возможность бесплатного отдыха

Программа активного досуга для детей «Московская смена» стартует 1 июня.

Бесплатная акция направлена на привлечение к специализированному отдыху подростков и ребят младшего возраста из семей, которые нуждаются в социальной поддержке, сообщили представители пресс-службы Правительства столицы

По просьбам родителей ежедневное время работы программы продлили до 19:00.

Девять школ и центров социального обслуживания будут функционировать в Центральном административном округе в рамках «Московской смены». Каждому ребенку предоставят трехразовое питание.

Всего в городских лагерях смогут отдохнуть 685 детей и подростков.

Отметим, что подать заявки можно с 24 по 30 мая.