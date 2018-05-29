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Центральная школа московских вожатых подготовила более 5 тыс. сотрудников для летних смен в лагерях
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Центральная школа московских вожатых подготовила более 5 тыс. сотрудников для летних смен в лагерях 

Агентство «Москва» 30 минут назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Более 5 тыс. сотрудников подготовлено Центральной школой московских вожатых для проведения летних смен в лагерях Москвы. Об этом в ходе заседания комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям заместитель руководителя департамента культуры Москвы Владимир Филиппов.
«Мы принимаем все меры, чтобы уровень травматизма детей был сведен к нулю. Все вожатые, которые работают на наших оздоровительных площадках, — это московские студенты, которые не просто сотрудники, которые пришли по объявлению на работу. Это сотрудники, которые с октября прошлого года проходят подготовку, специальные тренинги в Московской школе вожатых, которая была возрождена несколько лет назад по поручению Сергея Собянина. И мы подготовили более 5 тыс. сотрудников», — сказал В. Филиппов.
Он отметил, что для каждого отряда и лагеря учрежден режим дня, перечень и даты экскурсий.
«Мы исключили возможность, когда вожатые, или сам директор лагеря, или еще кто-то сам вносит коррективы в режим дня. Если погодные условия меняются, то у нас включается, как говорится план «Б» и второй режим тайминга. В целом хочу сказать, что с нашей точки зрения, город Москва к проведению детской оздоровительной кампании 2018 г. : и выездной, и городской — готов», — подытожил В. Филиппов.
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